Dans quel sens faut-il ouvrir une boîte de médicaments pour ne pas tomber sur la notice ?

Nous avons tous, un jour, été confrontés à ce moment très agaçant, où lorsqu'on ouvre une boîte de médicaments, on tombe souvent du mauvais côté, là où se trouve la notice plutôt que sur la plaquette. Comment ne plus se faire avoir ?

La réponse est toute simple, mais il fallait y penser.

Pour éviter de tomber sur la notice, il suffit d'ouvrir la boîte de médicaments du côté où se trouve la date de péremption, soit à l'opposé de toutes les indications.

De cette façon, on tombe directement sur la plaquette de médicaments du premier coup, et non sur la notice (dont on peut souvent ne pas avoir besoin).

Rappelons cependant que la notice qui accompagne votre médicament apporte des informations importantes pour son bon usage et votre santé.

Ce ne serait d'ailleurs pas un hasard si l'on tombe sur elle à chaque fois, car le bon sens voudrait que l'on ouvre la boîte sur le côté qui nous semble le plus approprié pour notre cerveau, à savoir le côté justement opposé à la date de péremption. Cela semble en effet logique que l'on suppose que la partie où se trouve cette date corresponde au fond de la boîte. Or, si on veut l’éviter, il faudrait justement ouvrir la boîte de l’autre côté. CQFD.