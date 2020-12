Noël 2020 : les meilleurs parfums pour homme à glisser sous le sapin

Plus que quelques jours pour courir les magasins à la recherche d'un cadeau pour son amoureux, son frère ou son papa. Parmi les présents à glisser dans sa hotte, pourquoi ne pas opter pour un parfum ? Voici une sélection de fragrances boisées, épicées ou fraîches à offrir pour ce Noël 2020.

Météore de Louis Vuitton

Après L’Immensité, Nouveau Monde, Orage, Sur la Route et Au Hasard, la prestigieuse marque Louis Vuitton dévoile une sixième eau de parfum, Météore, dont le terme évoque la lumière et la puissance. Des notes d’agrumes mêlées à des essences boisées et épicées. Un mélange imaginée par le maître parfumeur, Jacques Cavallier-Belletrud.

Météore, Louis Vuitton, 225 € les 100 ml

Boss Bottled Eau de parfum d'Hugo Boss

«Assumez l’homme que vous êtes», tel est le message que souhaite transmettre Hugo Boss avec sa nouvelle eau de parfum et son ambassadeur, l’acteur Chris Hemsworth. On aime sa composition raffinée, boisée et épicée.

Boss Bottled Eau de parfum, Hugo Boss, 76 € les 50 ml

Aimez-moi comme je suis de Caron

La silhouette de cette fragrance rend hommage à l’emblématique Pour un homme de Caron commercialisé il y a plus de quatre-vingt-cinq ans. Très masculin, Aimez-moi comme je suis pour les hommes libres et décomplexés, associe un duo de noisette et de vétiver.

Aimez-moi comme je suis, Caron, 75 € les 75 ml

Le MAle Collector de Jean-Paul Gaultier

Le célèbre couturier Jean-Paul Gaultier joue au Père Noël. Sa célèbre fragrance a enfilé une marinière blanche et s’est glissée dans une boule à neige pailletée et renversante. Le Male ultra sexy sur ce fond rouge intense apportera de la folie et de la gaieté au pied du sapin.

Le Male Collector, Jean-Paul Gaultier, 96 € les 125 ml

Match Point de Lacoste

Avec cette nouvelle eau de toilette, ce sera assurément jeu, set et match lors de l’ouverture des cadeaux. La marque au crocodile marque en effet des points avec cette alliance de basilic, de gentiane et de vétiver.

Match Point, Lacoste, 63 € les 50 ml