La location de vêtements de montagne à la rescousse des départs à la dernière minute

Envie d’évasion au dernier moment, changement de programme, escapade de seulement quelques jours, l’organisation des congés de Noël a été impactée par la crise sanitaire. Face à cette situation, la location de vêtements techniques de montagne offre une alternative à l’achat, pour ceux qui partiront en station cet hiver tester de nouvelles pratiques.

Les vacances ont été bousculées, le temps a parfois manqué pour faire ses courses et les activités pratiquées en montagne à Noël seront différentes des saisons précédentes. Afin d’éviter d’investir dans des vêtements techniques - faute de temps, de moyens, d’envie ou de place chez soi - le marché de la location de vêtements de montagne, qui se démocratise depuis déjà deux saisons, offre une alternative intéressante. D’autant que cette année, le ski alpin - activité la plus plébiscitée en montagne mais rendue impossible en raison de la fermeture des remontées mécaniques - cèdera sa place à d’autres activités sportives, à l’instar de la randonnée, des raquettes ou encore du ski de fond.

Une large panoplie livrée en station ou à son domicile

Afin de s’équiper sans investir dans une paire de chaussures de randonnée, une veste de ski ou encore des gants qui ne serviront pas régulièrement, Les Petits Montagnards proposent à la location une large panoplie de vêtements et accessoires techniques adaptés à la plupart des activités de montagne. Sacs à dos, chaussures de randonnées quatre saisons également conçues pour s’adapter à la pratique des raquettes, première et seconde couches pour garder la chaleur sont ainsi référencés sur le site de cette start-up 100 % digitale aux côtés des traditionnels après-ski, doudoune et pantalon incontournables pour un séjour à la montagne. Et si la start-up confirme une diminution de fréquentation de la montagne à l’occasion des vacances de Noël avec un nombre de réservations en baisse, elle constate des commandes atypiques. Parmi elles, les réservations de porte-bébé pour des randonnées en famille arrivent en tête des accessoires les plus plébiscités.

L’occasion également de louer pour quelques jours – trois jours minimum – tout l’attirail pour habiller l’ensemble de la famille notamment les enfants, sans investir dans une tenue qui sera obsolète l’année prochaine. Il faudra compter 8, 50 par jour pour une tenue enfant, 6, 50 euros par jour pour une paire de chaussures de randonnée adulte quand les vestes de ski homme et femme sont accessibles à partir de 11, 50 euros la journée. Une solution qui pourrait bien donner un coup de pouce aux vacanciers ayant réservé à la dernière minute. Il faudra toutefois compter au maximum trois jours pour être livré à son domicile ou en station.