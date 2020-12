Adidas développe des baskets fabriquées avec des champignons

Adidas a décidé de prendre le virage vegan. La marque aux trois bandes a annoncé qu'elle développait un nouveau matériau pour ses baskets, un cuir végétal fabriqué à partir de mycelium, soit les filaments blancs sur lesquels poussent les champignons, qui en sont en réalité les fruits.

En plus d'éviter l'utilisation de cuir animal, ce matériau consomme moins d'eau et émet moins de CO2 lors de sa production qu'un cuir classique.

La compagnie s'est associée avec d'autres marques comme Stella McCartney, Lululemon ou encore Kering, afin de développer ce cuir végétal révolutionnaire, au sein d'un conglomérat baptisé Mylo.

La date de sortie de ces nouveaux modèles n'a pas encore été annoncée. Cette initative s'incrit dans le cadre d'un plan plus général d'Adidas pour réduire son impact environnemental.

La marque avait déja lancé cette année une version vegan de ses célèbres Stan Smith. Et, toujours cette année, elle a produit 15 millions de paires de chaussures élaborées à partir de déchats plastiques recyclés, et a pour ambition d'en fabriquer 17 millions supplémentaires en 2021.

Parmi les autres initiatives d'Adidas en faveur de l'environnement, on note également le développement d'un nouveau type de coton entièrement recyclé. Et la marque a annoncé que plus de 60% de ses produits contiendront du polyester recyclé dès 20021.

Le développement de chausures de sport respectueuses de l'environnement est une tendance de fond, avec des concurrents d'Adidas comme Nike ou Everlane, qui développent leurs propres produits «verts».

Comem l'explique le dirigeant d'Adidas Eric Liedtke, produire des sneakers respectueuses de l'environnement constitue une étape préalable au développement d'autres produits écologiques : «Les chaussures sont le plus grand challenge... Il s'agit de le relever d'abord, car c'est ce qu'il y a de plus complexe, avant d'appliquer le processus à l'ensemble de l'offre de produits».