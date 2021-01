Le lift coréen : découvrez le soin préféré de Naomi Campbell

Non invasive, cette technique tout droit venue de Corée fait un carton auprès des stars, parmi lesquelles le mannequin Naomi Campbell ou l’actrice Isabelle Adjani. Grâce à un appareil de brumisation qui diffuse un cocktail d’actifs naturels, la peau est hydratée, le teint éclatant, les cernes atténuées. Et le tout en un temps record.

A l’origine de ce protocole de soin révolutionnaire, Elodie Raheria, une jeune femme rayonnante et passionnée, à la tête de l’institut SeeMy, et toujours à la recherche de nouvelles technologies pour satisfaire une clientèle qui souhaite souvent, selon elle, «obtenir un résultat immédiat, efficace et durable dans le temps». Celle qui fut l’une des premières à proposer en France l’extension de cils ou la micro-pigmentation notamment des sourcils, a découvert le lift coréen lors d’un voyage professionnel en Asie. «Dans le cadre d'un salon, une Japonaise a souhaité me pulvériser une solution "miracle" à l'aide d'un airbrush qui ressemblait à un petit pistolet. Comme j’ai une peau très sensible, j’ai préféré qu’elle fasse le test sur ma main plutôt que sur mon visage. Et je fus tout simplement bluffée. Ma main était douce comme jamais», explique Elodie Raheria.

A l’issue de cette rencontre, cette experte n’avait qu’une obsession : importer cette méthode dans l’Hexagone et créer un protocole unique destiné à tous les types de peaux. Un rêve qui a cependant demandé beaucoup d’efforts et de persévérance. «Je ne parvenais pas à retrouver le fournisseur. C’est grâce à une jeune recrue coréenne que le projet a pu se concrétiser. Elle m’a aidée dans mes démarches, et j’ai pu rencontrer les équipes en février 2020, juste avant le premier confinement», se souvient la fondatrice.

Les bienfaits de cellules souches végétales

Mais que renferme exactement cette machine dernière génération qui s’utilise sans contact direct avec la peau ? L’Airbrush Ruby-Cell breveté diffuse le contenu d’une ampoule (le vrai secret du lift coréen). Cette dernière renferme des vitamines, des antioxydants, de l’acide hyaluronique, des céramides, des phyto-polyamides, et des cellules souches végétales. Ces super cellules proviennent de la criste marine, de l’edelweiss et du ginseng vieilli de cent ans. La formule contient aussi un grand nombre d’actifs comme la biotine, la spiruline ou le saké. Une seule et même ampoule s'utilise au choix pour le visage, le décolleté, le cuir chevelu ou le corps, et traite toutes les problématiques de la peau (relâchement cutané, acné, psoriasis, pores dilatés…). En conclusion, cette technologie par nano-diffusion favorise l’hydratation de l'épiderme, et stimule le système lymphatique ainsi que le renouvellement cellulaire.

Ce soin liftant est proposé en soin cabine en exclusivité chez SeeMy, à Paris. On peut aussi suivre le protocole à domicile. «Pour les personnes qui seraient intéressées, je leur conseille de venir le tester en institut avant de se procurer une machine et les ampoules. A noter que pour tout achat, une formation est délivrée soit sous forme d’ateliers en petit comité, soit via la plate-forme Zoom (confinement oblige). Il est primordial de connaître les bons mouvements», précise Elodie Raheria, laquelle ajoute que cette technique est «une solution complémentaire ou alternative à la chirurgie esthétique».

Des résultats cliniques à domicile

A la maison, on utilise cet airbrush, léger et facilement transportable, quinze minutes une à deux fois par jour en suivant le chemin de la lymphe, dans le but de drainer les ganglions avec de l’air. Il est également possible de le sortir du placard juste avant une soirée pour repulper la peau ou après une nuit beaucoup trop courte pour estomper les cernes et les poches disgracieuses. Autre avantage : on peut s’exposer au soleil avant et après le traitement, et la brumisation ne nécessite pas de se démaquiller ou de retirer son sérum ou sa crème. Dès la première séance, le teint est lumineux et l’ovale du visage redessiné. A raison d’une ou deux séances hebdomadaires pendant un mois, les taches pigmentaires s’estompent peu à peu et la repousse capillaire est favorisée.

Lift coréen, à partir de 115 euros la séance, en exclusivité chez SeeMy, 9, rue de la Tremoille, Paris 8e. Appareil de brumisation Ruby-Cell, 290 €. Coffret de 18 ampoules Ruby-Cell, 350 € pour un mois et demi.