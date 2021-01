Cure détox : ces 3 méthodes pour perdre du poids à la maison

Après les excès des fêtes de fin d'année et les repas souvent trop riches, il est grand temps de nettoyer son organisme et de retrouver la ligne. Fini le chocolat, l'heure est aux bonnes résolutions. Voici trois cures détox à suivre facilement chez soi pour démarrer la rentrée du bon pied.

La formule kéto d’Eatology : des repas avec un apport en glucides réduit

Eatology a élaboré trois programmes minceur, dont le régime cétogène, aussi appelé kéto, qui connaît un incroyable succès auprès des stars hollywoodiennes comme l'actrice Gwyneth Paltrow. «Son principe est simple mais radical : en réduisant l’apport en glucides à seulement 10% et en favorisant les lipides (65%), le corps entre en état de cétose. Il brûle alors les graisses de manière accélérée. Résultat, une perte de poids sèche rapide, réservée aux initiés», explique la start-up.

On supprime les céréales, le lait, les légumineuses et les légumes riches en amidon pour consommer davantage de viande, de poissons gras, d’œufs et des légumes verts. Et on n'hésite pas à boire au minimum deux litres d’eau par jour. Que ceux qui craignent de devoir passer en cuisine pour suivre ce régime cétogène se rassurent : tous les plats (petit-déjeuner, déjeuner et/ou dîner, et en-cas) sont préparés par deux chefs.

© Eatology

A la carte, par exemple, merlan rôti au four et sauce à l’aneth servi avec un gratin de courgettes et sa tombée d’épinards, poulet mariné à l’indienne et son gratiné de brocolis à la crème de parmesan, ou encore mousse Kéto à la vanille de Madagascar et aux éclats de noisettes. Pour le week-end, le site regorge de conseils en nutrition et d'idées de recettes simples à réaliser qui s'intègrent parfaitement à l'ensemble du programme.

Les repas quotidiens sont livrés par coursier à domicile du lundi au vendredi, chaque matin entre 7h et 10h, dans un sac en papier kraft recyclable. Et en cette période de crise sanitaire, les règles d'hygiène et la distanciation sociale sont bien entendu respectées. Une fois récupérés, les plats préparés n'ont plus qu'à être réchauffés au four ou au micro-ondes.

Menus journaliers du régime Kéto, Eatology, à partir de 175 € la semaine.

Detoxoxo de Beesket : des jus de fruits et de légumes bios pour une chronodétox

Développée par la marque coréenne Beesket qui vient de débarquer dans l’Hexagone, cette cure s’appuie sur le principe de la chronodétox, laquelle permet de purifier les organes en profondeur en alliant la chrononutrition et la médecine traditionnelle chinoise. Le concept est simple : il suffit de remplacer ses repas quotidiens par cinq jus de fruits et de légumes bios, crus et lentement pressés à froid, que l’on espace tout au long de la journée. A chaque heure, son breuvage. Pour éviter de s’emmêler les pinceaux, des étiquettes personnalisées sont collées sur chacune des bouteilles.

© Beesket

On commence dès 8h par le «Beat Carrot» à base de végétaux antioxydants comme la betterave, pour un coup de boost dès le saut du lit et stimuler le système digestif. On enchaîne à 10h avec le «Cheer Up Celeryman», à 13h avec le «Paprimon» renfermant du paprika, du pamplemousse, du citron, de l’orange et de l’ananas, avant le «Popeye Crush On Wheat Grass» nourrissant et diurétique. Si vous avez envie de remplacer ce jus à base d’épinards et d’herbe de blé par un pain au chocolat, n’oubliez jamais votre objectif et gardez la motivation ! En guise de «dîner», vous finirez à 20h par le «White Almond» qui va accélérer la régénération cellulaire. Ce lait végétal composé d'amandes, de coco râpée et de vanille est une petite douceur encore meilleur qu’un bonbon.

A notre grande surprise, nous ne ressentons aucun manque et la crainte de ne pas consommer d’aliments solides a vite été oubliée. Le lendemain, on se sent plus légers et surtout moins fatigués. Accessible à tous, la cure Detoxoxo peut être suivie pendant une journée ou réalisée pendant deux ou trois jours selon ses envies... et sa volonté. Une fois les bouteilles commandées en ligne et réceptionnées, veillez à bien les mettre au frais et à les boire rapidement.

Cure Premium Bio Detoxoxo, Beesket, 58,50 € la journée incluant 5 bouteilles de 350 ml, 112,50 € les 2 jours, 167,50 € les 3 jours.

La monodiète du Château du Launay : un seul et unique aliment consommé

En raison de la crise sanitaire, le Château du Launay, situé à Ploërdut dans le Morbihan, a été contraint de fermer ses portes au public. Mais Carole Bogrand, propriétaire de ce lieu dédié au bien-être, naturopathe et sophrologue, s’est adaptée et propose avec son équipe de suivre des cures santé en ligne. Parmi les pratiques diététiques à la carte, la monodiète, qui consiste à ne manger qu'un aliment par jour sous toutes ses formes, et qui reste une bonne alternative au jeûne. Lors de l’inscription, les participants peuvent choisir entre la carotte, la courge, la pomme ou le riz. Le but : reposer notre système digestif qui a été mis à rude épreuve après les fêtes de fin d’année. Et accessoirement perdre quelques kilos même si ce n’est pas l’objectif premier de cette cure.

© Pierre Antoine Caisso/Unsplash

Avant le début de cette semaine détox qui se déroule du samedi au vendredi suivant, chaque curiste doit répondre à un questionnaire sur son état de santé pour un suivi personnalisé. Une liste des équipements nécessaires est également envoyée ainsi que les tisanes conseillées, et surtout les coordonnées du naturopathe qui l’accompagnera grâce à des bilans d’entrée et de sortie, ainsi que des entretiens individuels d’une dizaine de minutes réalisés chaque jour à distance. Des cours de yoga et des séances de sophrologie sont également prévus.

Trois autres formules sont également accessibles : la cure séquentielle 16/8 avec seulement deux repas par jour, la cure végétale composée exclusivement de fruits et légumes bio de saison, et la cure de jus pour faire le plein de vitamines et de nutriments.

Cure monodiète en ligne 7 jours tout compris, Château du Launay, 380 €.