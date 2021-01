Les 10 voitures électriques les plus vendues en France

Les voitures électriques et hybrides ont continué à grignoter des parts de marché en 2020 face aux voitures à essence, soutenues par les aides de l'Etat. Sur les 1,65 million de véhicules immatriculés en France (soit le niveau le plus bas depuis 1975, en raison de la crise du coronavirus), elles ont représenté 21,5% des ventes. Les véhicules tout électriques représentent ainsi 6,7% des immatriculation en 2020 et les hybrides 14,8%.

Une hausse spectaculaire, puisque leur part a ainsi été multipliée par trois. Prise de conscience écologique, volonté de faire des économies d'essence ou achat d'opportunité pour profiter des aides, les Français ont ainsi amorcé un virage vert. Voici les cinq modèles les plus plebiscités.

Renault ZOE

La ZOE domine le marché des voitures électriques, et de loin. 37.409 unités ont été écoulées l'an passé, soit pas moins du double du nombre de Peugeot E-208, deuxième du classement.

Peugeot E-208

La version électrique de la Peugeot 208, voiture la plus vendue en France, a connu un franc succès. Elle représente ainsi pas moins de 18% des ventes totales du modèle.

Tesla Model 3

Réservée aux clients les plus fortunés, puisqu'elle coûte plus de 50.000 euros, la Tesla Model 3 occupe la troisième place du podium, avec 6.4777 modèles vendus. Dans ce contexte, le SUV Model Y annoncé pour cet été est attendu de pied ferme.

Hyundai Kona Electric

Premier SUV électrique arrivé sur le marché français, le Kona Electric, dont une nouvelle version sort en ce mois de janvier, se distingue grâce à sa bonne autonomie. Il a séduit 5.156 acheteurs en 2020.

Kia E-Niro

Le Kia Niro a pour particularité d'être l'un des rares modèles proposé à la fois en hybride, hybride rechargeable et électrique. Sa version électrique s'est vendue à 5.101 unités.

Volkswagen ID3

La Volkswagen ID3 a réalisé de belles performances en termes de ventes, alors qu'elle n'a été lancée qu'en cours d'année. L'arrivée de nouvelles versions moins chères devrait ainsi contribuer à la faire grimper au classement en 2021.

Peugeot E-2008

Avec 2.933 véhicules vendus, la Peugeot E-2008 réalise des ventes plutôt décevantes, surtout si l'on prend en compte le fait que sa version essence et le troisième modèle le plus vendu en France.

DS3 Crossback E-Tense

2.710 modèles vendus pour le DS3, lancé en janvier 2020. Doté du même moteur que la Peugeot E-2008, ce modèle présente pourtant des atouts intéressants.

Nissan Leaf

Des performance là encore décevantes en termes de ventes pour cet électrique de Nissan (2.651 eemplaires écoulés), malgré les efforts de la marque pour proposer des remises alléchantes.

Mini Cooper SE

Malgré un prix rédhibitoire (38.000 euros en entrée de gamme) et des performances limitées (moins de 200 km d'autonomie), la version électrique de la célèbre Mini s'est écoulée à 2.481 exemplaires.