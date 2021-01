Pas de réouverture des remontées mécaniques ce jeudi 7 janvier, les professionnels en colère

Le monde de la montagne attendait une réponse. Le verdict est tombé hier soir. Le secrétaire d’Etat chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a fait savoir que les remontées mécaniques ne rouvriraient pas ce jeudi 7 janvier, comme le gouvernement l’avait envisagé mi-décembre.

Une nouvelle douche froide, à laquelle s’attendaient les professionnels du secteur, qui ne décolèrent pas. Des acteurs de la montagne qui se trouvent à nouveau dans l'incertitude quant à la réouverture complète des stations.

Pas de date de réouverture avant une semaine

Si depuis des semaines, le secteur de la montagne demande d’y voir plus clair, il va devoir à nouveau patienter. L'expectative devrait encore être de mise pendant plusieurs jours. Aucune date ne devrait être fixée avant le Conseil de défense de la semaine prochaine, le 13 janvier prochain (ndlr), a expliqué à l'AFP Jean-Baptiste Lemoyne assurant toutefois : «Le gouvernement est bien conscient qu'il y a un besoin de visibilité pour le secteur de la montagne et on s'attache à leur donner le plus vite possible cette visibilité pour la suite de la saison». Une situation à nouveau trouble, loin de satisfaire les professionnels du secteur, qui espèrent pouvoir ouvrir pour les vacances d'hiver.

Sauver les vacances de février pour sauver la saison

«On en a marre, il nous faut une date ferme et définitive et qu’on arrête de nous balader», expliquait à l’AFP le président de France Montagnes et président de l'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne Jean-Luc Boch, qui demande une ouverture au plus tard mi-janvier. «Si on ouvre après le 16 janvier, ce sera catastrophique», confiait-il à CNews hier. «On assiste déjà à des annulations, c’est dramatique. Si on loupe les vacances de février, si on ouvre à partir de mars, la saison est morte avec des conséquences dramatiques».

Un avis partagé par le directeur de l’office de tourisme des Deux Alpes, Eric Bouchet. « Le plus important, c'est qu'on ait une date définitive, qui ne peut pas être postérieure au 20 janvier. Si ce n'est pas le cas, cela pourrait signifier ne pas ouvrir en février, et par effet domino ne pas rouvrir de la saison», expliquait-il à l'AFP, soulignant lui aussi le sentiment d’injustice ressentie par le secteur. «On a vraiment un sentiment de discrimination. Aujourd'hui, les protocoles anti Covid-19 élaborés avec les préfets sont pertinents, avec la mise en place de tests, des hébergements réquisitionnés pour isoler, et des protocoles pour l'accès aux remontées». Des mesures que la filière défend depuis déjà plusieurs mois, assurant qu'elles permettraient d'accueillir les vacanciers en toute sécurité et d'éviter maintenant une année blanche.

Les montagnes tirent la sonnette d’alarme

Une année blanche qui selon l’ensemble de la filière aurait des conséquences dramatiques sur la survie du modèle économique, comme le soulignait hier, mercredi 6 janvier, dans un communiqué commun, Jean-Luc Boch, président de France Montagnes et président de l'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne, Alexandre Maulin, président de Domaines Skiables de France, Eric Brèche, président du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français rappelant que le tourisme hivernal représente 120.000 emplois directs et 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

«Sans ouverture, ce ne sont pas que les entreprises et salariés qui en subiront les conséquences, mais également toute la vie et les habitants de nos territoires de montagne. Les conséquences d’une absence d’ouverture risquent d’être la destruction définitive et irréversible de notre modèle économique » co-signaient-ils. Selon le premier bilan d’étape, rien que pour les deux semaines de Noël, la filière évoque une perte de chiffre d’affaire de 1,5 milliard, auquel s’ajoute le manque à gagner déjà provoqué par la fermeture anticipée des massifs en mars dernier.