La planète mode s’entiche des signes du zodiaque et l’affiche

C’est une tradition. Chaque nouvel an réserve son lot d’horoscopes pour l’année à venir décryptant les tendances cœur, carrière, santé selon que l’on est Scorpion, Vierge ou Sagittaire.

Un engouement pour les signes astrologiques qui inspire les créateurs et ne se dément pas auprès du public. Quatre Français sur dix disent y croire selon une enquête Ifop avec la Fondation Jean Jaurès, dévoilée en décembre. Une tendance encore plus forte chez les Millennials puisque près de 70 % des 18-24 ans disent croire aux parasciences, parmi lesquelles figurent l'astrologie. Alors que Maje signait en 2019 sa collection de bijoux et vêtements astrologiques, les signes du zodiaque ont toujours les faveurs des marques. La preuve par trois.

La capsule 2021 de Sézane

© Sézane

Sézane s’entiche des signes astrologiques pour la nouvelle année. La griffe très tendance leur consacre ainsi une collection de t-shirts aux couleurs vitaminées sur lesquels s’affichent en toutes lettres l’un des douze signes. Et pour le clin d’œil, la marque propose sur son site, pour chaque signe, une interprétation de son horoscope 2021.

T-shirt Astro, Sézane, 45 €.

La force du symbole avec Olista

© Olista

Les petits créateurs ne font pas exception à l’instar de la jeune marque Olista, qui place les signes du zodiaque au centre de sa démarche créatrice avec pour leitmotiv : chaque signe reflète une personnalité. Alors plutôt que de porter le logo d'une marque sur la poitrine, elle propose d'afficher les traits de son caractère à travers son signe astrologique fièrement brodé au niveau du cœur. De quoi affirmer d'emblée son tempérament de feu pour les Lion, sa rigueur pour les Vierge ou son esprit conciliateur pour les Balance. Des pièces déclinées en plusieurs coupes et coloris.

T-shirt brodé, Olista, 49, 95 €.

 Le t-shirt à message sur Etsy

© Imagolandshop

Sur la plate-forme des petits créateurs Etsy, la marque Imagolandshop signe, elle aussi, une version graphique et à message du t-shirt zodiacal. Impossible de passer à côté du signal envoyé, écrit rouge sur blanc.

T-shirt Zodiac, Imagolandshop sur Etsy, 11, 68 €.