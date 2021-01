Le salon des Thermalies se tient en ligne cette année

Compte tenu du contexte sanitaire, le salon des Thermalies, consacré à la thalassothérapie, au thermalisme et au bien-être, s’adapte. Il se décline pour la première fois au format digital.

Dès ce jeudi et jusqu’au 24 janvier, ce rendez-vous majeur dans le domaine du bien-être par l’eau donne rendez-vous au public sur la toile via une plate-forme dédiée, accessible gratuitement. Découvrir les dernières tendances, organiser son séjour, trouver les adresses les plus convoitées en France et à l’international…. Quatre jours durant, les internautes pourront rencontrer et échanger virtuellement avec les acteurs et experts du secteur. Les vertus de l’eau de mer et la Thalassothérapie, les bienfaits de l’eau minérale et du Thermalisme, les soins ressourçants et le SPA, selon les envies et les profils, tous les ingrédients sont là pour que chacun puisse prendre soin de soi et organiser une future cure ou un prochain soin.

Ateliers sportifs, culinaires et conférences en live et en replay

Un salon digital qui mise également sur l’interaction avec un programme d’animations sportives et de conférences en live. Séances de gym douce, de Pilates ou encore de yoga seront proposées en direct, sans compter qu’il sera possible d’accéder à des exercices d’étirements, des initiations, des ateliers d’auto-massage, des concepts innovants comme le « New me », qui mêle danse, cardio et yoga, ou encore des démonstrations culinaires, le tout en replay.

Autant d’ateliers animés par des experts qui permettront de se détendre, se dépenser mais aussi s’informer. Plus d’une vingtaine de conférences aux sujets variés et d’actualité seront également organisées en live ou en replay. Parmi elles, deux conférences - « Comment se remettre des deux confinements ? » et « Le sommeil, pourquoi je n’arrive pas à dormir et pourquoi je me réveille la nuit ? » - consacrées aux troubles du sommeil et aux effets psychiques et physiques du confinement ne devraient pas manquer de concerner un large public.