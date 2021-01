Coronavirus : un milliard d’arrivées internationales en moins en 2020, un triste chiffre record

L’organisation mondiale du tourisme (OMT) a dévoilé son dernier baromètre. Et les chiffres donnent le tournis. Jamais dans l’histoire du tourisme, le secteur n’avait connu d’aussi mauvais résultat avec un milliard d’arrivées internationales en moins en 2020 par rapport à l’année précédente, soit une chute mondiale de 74 %.

Une situation, évidemment directement liée à l’instauration généralisée de restrictions sur les voyages, qui menace 100 à 120 millions d’emplois directs dans le tourisme rapporte l’OMT, qui estime par ailleurs à 1 300 milliards de dollars les pertes de recettes d’exploitation en raison de l’arrêt de l’activité.

L’Asie Pacifique, région la plus impactée

Si toutes les régions du monde ont été impactées par les restrictions de déplacements et ont vu leur fréquentation chuter, l’Asie-Pacifique est la première région à subir l’impact de la pandémie. Elle enregistre une baisse de fréquentation de 84 %. Avec 300 millions de voyageurs en moins, « elle a connu la plus forte chute des arrivées en 2020 », note ainsi l’OMT dans un communiqué. Le Moyen-Orient et l’Afrique ont tous deux enregistré une baisse de 75 %.

De son côté, et « malgré un léger sursaut de courte durée à l’été 2020 », note l’OMT, l’Europe affiche une baisse de 70 % des arrivées. Mais « c’est la région qui a connu la plus forte chute en chiffres absolus, avec plus de 500 millions de touristes internationaux en moins en 2020 », poursuit l’OMT. Les Amériques comptabilisent, quant à elles, une baisse de 69 % des arrivées internationales après une légère amélioration au dernier trimestre.

A quand un redémarrage ?

La projection n’est pas simple. Alors que plusieurs pays réinstaurent des restrictions – quarantaine, test, fermeture - ces dernières pèsent sur la reprise de l’activité souligne l’OMT, qui mise sur le déploiement progressif du vaccin pour « rétablir la confiance des consommateurs et contribuer à l’assouplissement des restrictions sur les déplacements, et permettre progressivement à la situation des voyages de rentrer dans l’ordre dans le courant de l’année ».

Toutefois, là encore, «il semble y avoir une dégradation des perspectives globales de rebond en 2021», note l’OMT, qui avancent selon leur groupe d’experts des pronostics variables pour l’année à venir. « 50 % des personnes interrogées s’attendent maintenant à ce que le rebond ne se produise qu’en 2022, contre 21 % en octobre 2020. L’autre moitié des personnes interrogées continue de tabler sur un rebond potentiel en 2021, mais elles sont moins nombreuses que dans l’enquête d’octobre 2020 (79 % comptaient sur un redressement en 2021) ».

A voir aussi