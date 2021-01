Saint-Valentin : les collabs coups de coeur et pièces mode à offrir

Couvre-feu à 18 h, menace d’un nouveau confinement, restaurants fermés depuis des mois, la vie des Français et notamment des couples subit directement les conséquences de la crise sanitaire. Alors que la Saint-Valentin se fêtera à la maison, pour ne pas manquer le coche, réveiller la flamme ou tout simplement offrir un joli présent à sa moitié, les marques signent pour l’occasion des collections spéciales.

Collections capsules, collaborations originales, pièces phares revisitées... Voici un tour d'horizon des créations spécialement imaginées pour cette édition 2021.

Etam et l'artiste Jean André signe une collab à l'esprit tattoo

©Etam X Jean André

L'artiste Jean André signe pour la marque Etam une capsule exclusive. Le graphiste, qui fait sensation avec ses tatouages minimalistes et sensuels, décline son univers sur une collection de tops, de petites culottes et, crise sanitaire oblige, de masques. Imaginés comme une collection de tatouages, sept culottes et sept t-shirts aux dessins féminins et aux messages humoristiques - « l'after party», « fever », « off » - ou engagés à l'instar de son « grlpower », s'adapteront à toutes les envies des femmes d'aujourd'hui, et ce tout au long de la semaine comme l'explique l'artiste lui même : « J'ai pensé la collection comme je prépare les tattos de mes clientes au gré de leurs envies, de leurs humeurs et toujours le plus fidèle à leur caractère ! Le semainier de culottes représente sept filles comme sept moods par semaine pour célébrer les différences et les humeurs de la vie ».

Collab Jean André X Etam. Culotte, 12, 99 €. T-shirt, 24, 99 €. Set de masques, 34, 99 €. Disponible à partir du 2 février, dans une sélection de boutiques et sur le site.

Swatch s'amuse des codes et donne aussi rendez-vous aux célibataires

© Swatch

Quatre modèles, de l'espièglerie et un spectacle d'humour sur son compte Instagram le jour J... Swatch joue la carte de l'originalité et s'adresse aux couples comme aux célibataires. Si la marque célèbre le sentiment amoureux avec deux modèles inspirés des années 1970, elle casse les codes avec fantaisie. Avec Hate 2 love you, elle créé la surprise. Comment ? Le jour, son cadran affiche le message « I hate to love you », la nuit seule la mention « Love you » se met à briller. Et pour encore plus d'audace, elle célèbre aussi les cœurs brisés avec son édition spéciale P(e/a)nse-moi. Un modèle rouge flamboyant qui vient se loger dans un coffret aux airs de trousse de premiers secours garnie de pansements pour soigner les chagrins d'amour. Sans oublier que la marque pense aussi aux célibataires et proposera de visionner le 14 février sur son compte Instagram, le spectacle de l'australienne Elena Gabrielle, auteure de la vidéo « How to date a French guy», qui cumule 2,8 millions de vues.

Beating Love, 75 €. P(E/A)NSE-MOI, 95 €. Hate 2 love you, 75 €. Beatpink, 65 €. Swatch.

Fila revisite ses modèles iconiques, un peu, beaucoup, passionnément

© Fila

Fila mise sur le romantisme et actualise spécialement pour l'occasion, trois de ses modèles iconiques : les Crosscourt et la Disruptor. Parce que selon la marque, la Saint-Valentin est une histoire de cœur, la griffe prend cette expression au pied de la lettre et affiche rouge sur blanc ce symbole, un peu, beaucoup, à foison.

Fila Saint Valentin, entre 55 et 110 euros la paire.

Disney toujours au rendez-vous

Disney célèbre aussi la Saint-Valentin avec une série de pièces de prêt-à-porter et d'accessoires. Parmi eux : pourquoi ne pas craquer pour le couple à la longévité défiant les décennies : Minnie et Mickey. Ces deux-là ayant fait leur apparition en novembre 1928 dans les courts métrages « Plane Crazy », « The Gallopin' Gaucho » et « Steamboat Willie », ils fêtent cette année 92 ans de vie commune avec ce modèle réussi.

T-shirt Mickey Minnie, Disney X Kiabi, 10 €.

Les dessous chic d'Olly

© Olly

Olly, la marque de dessous éthiques et écoreponsables, lance à l’occasion de le Saint-Valentin deux nouveaux ensembles. Baptisés Amour et Sélune, ils se composent de tulle recyclé et offriront au choix une version en résille ou en plumets en forme de cœur. Sexy, chic et green, le combo gagnant.

Ensemble Sélune 79 €, ensemble Amour 81 €, Olly.

La griffe Les Georgettes lance son elixir d'amour

© Les georgettes

Un philtre d'amour, tel est le maître mot cette année de la marque de joaillerie Les Georgettes. Cette dernière lance en effet sa capsule Elixir et s'inspire des déesses et roi Egyptiens à travers une collection de cuirs réversibles parfaitement dans le ton - camaïeu de rouge, glitter, à motif - et de deux nouveaux bracelets ( Mehen et Osiris) aux formes tout droit sorties de la mythologie égyptienne, entre serpent et oeil d'Osiris revisité.

Manchettes Les Georgettes. Prix des trois modèles illustrés de haut en bas, 119 €, 159 € et 79 €.

La capsule mode et épurée de Monoprix

© Monoprix

Comme chaque année, Monoprix signe une mini collection d'une dizaine de pièces de prêt-à-porter pour le jour J. T-shirt, robe, pyjama, combinaison, body, top et culotte reprennent les codes de ce rendez-vous annuel pour un effet dame de cœur.

T-shirt, Monoprix.

Pandora met du coeur à l'ouvrage

Pandora a mené l'enquête. Selon une étude réalisée fin 2020 pour le compte de la marque, plus de 60 % des personnes interrogées ont déclaré que, pour exprimer leur sentiment amoureux, elles célébraient les occasions spéciales comme la Saint-Valentin, et plus de la moitié offrait un petit cadeau. Et en matière de preuve d'amour, Pandora s'y connaît. La griffe de bijoux propose un florilège de pièces reprenant le symbolique cœur décliné sur les fameux « charms », lancés il y a 20 ans et qui font le succès de la marque, comme sur leurs bracelets, colliers et bagues.

Pandora, à partir de 29 €.

Monki fait la part belle aux symboles

Plébiscitée par les millénials, Monki, marque du groupe H&M, dévoile elle aussi une capsule de saison. Une collection composée de pulls à rayures rouges évidemment, mais aussi de faux cols et d'accessoires parsemés de cœurs, à l'instar de ce tote bag, au message difficilement plus explicite.

