Vacances de février : les réservations des Français en chute libre

Difficile de se projeter en ce moment. La crise sanitaire malmène les plans des Français. Devant les incertitudes et la crainte d’un reconfinement liées à l’épidémie, les réservations pour les vacances d'hiver, qui commencent lundi prochain pour la zone A, affichent un recul de 58,4 % par rapport à l’année dernière.

C’est ce que révèle ce mardi 2 février un sondage France info réalisé par PAP Vacances au mois de janvier.

La montagne grande perdante

Alors que Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’état chargé du tourisme, a annoncé hier soir la prolongation de la fermeture des remontées mécanique, privant les stations de leur activité principale l'hiver, la montagne est le secteur le plus directement impacté par la baisse des réservations. En moyenne, les réservations pour les vacances au ski ont baissé de 66,9 %. Pire encore, la baisse atteint plus de 90 % pour plusieurs stations, à l’instar du domaine de Trois Vallées (93,7 %) ou des Deux Alpes (90,7 %), rapporte France Info. Mais la crainte d’un reconfinement a également impacté les destinations côtières qui enregistrent une baisse de 26 %. Contrairement aux vacances de Noël, les Français ne se sont pas reportés sur la mer.

Une projection sur l’été

Fataliste, les Français misent finalement sur les vacances d’été devant l'absence de visibilité, comme l’explique à l’antenne la représentante du site PAP : « Les gens se projettent plus en été. 63 % des réservations qui ont lieu en ce moment concernent les vacances d’été », et de poursuivre : « Février c’est raté, avril ce n’est pas sûr. Les Français ne sont pas optimistes pour les prochaines vacances. Les Français n’ont pas assez de visibilité et la meilleure visibilité pour l’instant, c’est l’été », conclut-elle.

