Vanlife, hôtel insolite, resto en chambre, séjour VIP ... Cinq escapades pour la Saint-Valentin

La Saint-Valentin approche. Les couples en mal de dépaysement peuvent encore espérer s'offrir une escapade à deux, alors que l’option d’un reconfinement immédiat a pour l’instant été écarté.

Vanlife loin de la foule le temps d'un week-end, nuit à l’hôtel avec dîner en chambre comme au restaurant, séjour dans un hébergement insolite avec spa… Ces cinq suggestions d’escapades permettront sans aucun doute d'oublier le quotidien et de retrouver le plaisir d’une mini aventure en duo.

un Road trip en van le temps d'un week-end

© Indie Campers

La vanlife séduit de plus en plus et s’adapte, en prime, parfaitement aux contraintes liées à la situation sanitaire. Alors en cette période inédite, pourquoi ne pas se lancer dans l’aventure et vivre cette Saint-Valentin 2021 sur les chapeaux de roues en profitant de la vie de nomades en duo. Indie campers lance spécialement pour l’occasion ses road trips romantiques et propose deux escapades, de trois jours deux nuits, en van et, bien sûre, en autonomie depuis Paris ou Marseille.

Au choix : direction la Riviera pour sillonner les routes côtières et faire escale de Saint-Tropez à Monaco en passant par Grasse et Saint-Paul de Vence. Plus près de Paris, la Normandie et sa côte fleurie vous tend les bras, avec à la clef un road trip entre Cabourg et Honfleur. Et pour trouver le bon spot où passer la nuit, il existe des applications qui simplifient la vie à l’instar de Park4night, la plus connue.

Indie Campers, séjour de 3 jours/2 nuits pour un van Nomad au départ de Marseille, à partir de 155€ et au départ de Paris, à partir de 144€ pour un van Nomad ou California.

Une nuit à l’hôtel et un dîner comme au resto

©Le Rochechouart

Tout le monde n’attend qu’une chose, retourner enfin au restaurant. En attendant leur réouverture, pourquoi ne pas faire un coup double et profiter d’un dîner comme au resto et d’une nuit à l’hôtel. Une combinaison idéale en cette période inédite que propose le Rochechouart, situé au pied de la Butte Montmartre, et incontournable pour sa façade art déco. Le week-end du 12 au 14 février, l’établissement met en effet les petits plats dans les grands et imagine un dîner gourmand à savourer en chambre, à la lumière des chandelles. Pour régaler les papilles, le chef propose un carpaccio de dorade et pointe de caviar, suivi d’un bœuf Rossini ou d'un riz crémeux de Saint-Jacques, puis une mousse au chocolat et son gâteau de crêpes. Et pour couronner le tout, pas question de se soucier, pour une fois, de la logistique du retour : on dort sur place.

Offre Saint-Valentin Le Rochechouart, à partir de 345 € comprenant la nuit, le dîner, coupes de champagne et petit déjeuner pour deux.

Un bol d’air en Sologne avec dîner "étoilé" en chambre

© Le Prieuré de Boulogne

Une pause gastronomique dans un écrin de charme en pleine nature, Le prieuré de Boulogne réunit tout ce qui manque aux Français en cette période. Au cœur de la campagne Solognote, à mi-chemin entre Blois et Chambord, cet ancien monastère du XIIe siècle métamorphosé en hôtel fin 2018 s’apprête de nouveau à accueillir ses hôtes à partir du 13 février. Entièrement rénové, cette adresse 4 étoiles et ses trente chambres au design élégant a choisi le week-end de la Saint-Valentin pour rouvrir ses portes avec une toute nouvelle offre : un dîner en chambre concocté par le chef étoilé Anthony Maubert.

Au menu : des produits locaux et de saison à l’instar du sandre de Sologne, ou de la mandarine soigneusement travaillée, le tout servi comme au restaurant mais directement dans votre cocon avant de profiter, le lendemain, d’une balade en pleine nature, pour retrouver tout ce qui fait défaut depuis le reconfinement, le couvre-feu et la fermeture des restaurants : un dîner presque comme avant et une sensation de liberté absolue.

Week-end Saint valentin au Prieuré de Boulogne, à partir de 350 € pour deux pour la nuit comprenant le petit déjeuner et le dîner hors boisson.

Une virée insolite avec spa privatif

© Abracadaroom / Lodge Spa Boréal

Besoin de casser la routine ? Assurément. Ces derniers mois, les Français ont visiblement été à la recherche de dépaysement, comme a pu le constater le site d’hébergements insolites Abracadaroom, qui malgré les contraintes sanitaires et l’arrêt total de l’activité pendant le confinement a réalisé une meilleure année en 2020 qu’en 2019. Et pour la Saint-Valentin, quoi de mieux que de rompre avec le quotidien en misant sur l’inattendu.

En matière d’insolite la plate-forme s’y connaît. Alors pour vivre une soirée ou un week-end qui sort du lot, pourquoi ne pas miser sur une adresse originale dotée d’un jacuzzi privatif, histoire de prendre soin de soi. L’occasion par exemple, de craquer pour le Lodge Spa Boréal près de Nice (photo) et passer la nuit bien au chaud la tête dans les étoiles, entre deux jacuzzis. A moins de se laisser tenter par La Cabane Spa de Hauts Bois, un cocon perché à 5 mètres de haut en Pays de la Loire ou encore La Cabane du Lac en Nouvelle-Aquitaine toutes deux dotées, elles aussi, d’un spa privatif. Bulles, cabanes, yourtes… Il ne reste plus qu’à trouver l’hébergement qui saura surprendre sa moitié.

Lodge Spa Boréal, à partir de 230 € avec petit déjeuner ; La Cabane Spa de Hauts Bois à partir de 260 € avec petit déjeuner ; La Cabane du Lac à partir de 290 € avec petit déjeuner, sur Abracadaroom.

Un nid douillet VIP

© Staycation / DR

Staycation, spécialiste des escapades VIP près de chez soi, avec son concept de chambres haut de gamme à réserver dès le mercredi pour le week-end suivant à prix réduit, joue pour la Saint-Valentin la carte de l’anticipation. La plate-forme a ouvert ce mercredi 3 février les réservations pour le week-end de la Saint-Valentin.

Avec à la clef, la possibilité de s’offrir une parenthèse enchantée en duo dans un établissement de prestige à l’image du Lutetia*****, du Prince de Galles**** ou encore du Roch Hotel and spa**** et de profiter selon les adresses d’un dîner gastronomique ou insolite en chambre, d’un accès à la piscine et au spa, d’un massage ou d’une box séduction spéciale Saint-Valentin. Une trentaine de formules spéciales sont proposées à Paris avec la garantie de passer un moment magique avec pour seul risque de prendre goût au luxe.

Offres Saint-Valentin, Staycation.

