Sneakers : voici les plus belles paires de ce début d'année 2021

En matière de sneakers, l'année 2021 se présente bien, avec des créations innovantes, pour le sport ou la ville, et des rééditions très réussies.

NIKE COSMIC UNITY

La Cosmic Unity est la première chaussure "performance" de Nike qui intègre le mouvement écoresponsable «Move to Zero». Fabriquée avec au moins 25% de matières recyclées en poids, elle ne renonce pas au style pour autant, notamment dans ce coloris Green Glow qui débarquera à la fin du mois.

Nike Cosmic Unity, coloris Green Glow, disponible le 26 février, 150 €

Reebok NANO X1

Sobres et efficaces, les Reebok Nano X1 sont les amies du fitness. Entraînement à haute intensité, bootcamp, danse ou boxe, aucune discipline ne leur résiste. Réalisées en maille Flexweave, elles sont extrêmement légères et confortables. L'amorti a aussi été au centre des préoccupations, qui les rend aussi adaptées à la salle qu'au running.

Reebok Nano X1, 130 €

nike GO FLYEASE

La palme de l'innovation est attribuée à Nike, qui pousse son concept FlyEase encore plus loin. Grâce à un système de charnières, elles peuvent s'enfiler d'un geste, en mode «mains libres» et devraient faire fureur à leur sortie.

Nike Go FlyEase, sortie en édition limitée le 15 février, prix officiel non communiqué

fila Town by WOOD WOOD

L'esprit des seventies flotte sur la collaboration entre Fila et la marque lifestyle Wood Wood. Parmi les pièces proposées, qui vont de la robe au bonnet, ces sneakers nous ont séduits. Le modèle Town, présenté dans un délicieux ton blanc cassé, est aussi stylé qu'efficace.

Fila Town by Wood Wood, 120 €

Reebok club c cardi

A ne pas mettre entre tous les pieds. Les nouveaux coloris de la Club C Cardi, notamment en rose et jaune fluo (officiellement Dynamic Pink et Hi Vis Green), ne font vraiment pas dans la dentelle. Le style est audacieux, mais ces chaussures sont aussi beaucoup plus élégantes que d'autres modèles oversized sortis ces dernières années.

Reebok Club C Cardi, 110 €

Brooks CATAMOUNT

«Plus sale est la chaussure, meilleure est l'histoire». Un slogan comme celui-ci ne pouvait pas nous laisser de marbre. La Catamount de Brooks est en effet dédiée au trail long sur terrain accidenté, poussiéreux et/ou boueux. Avec son amorti à base d'azote hyper efficace, elle est à à son aise en toutes circonstances. Et elle est belle, ce qui ne gâche rien.

Brooks Catamount, 160 €

