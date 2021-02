La NBA débarque en force dans la collection Tarmak de Decathlon

Le partenariat annoncé entre la NBA et Tarmak, la branche basket de Decathlon, devient concret aujourd'hui, avec une gamme de produits qui fait saliver d'envie les fans.

Mais il faudra être réactif pour espérer trouver son bonheur aujourd'hui sur le site de la marque. Quant au déploiement en magasin, il n'interviendra qu'au mois de mars.

Ce deal, énorme en terme d'image pour la marque française, est aussi le premier qu'elle noue avec une ligue de sport nord-américaine et elle a donc décidé de mettre les petits plats dans les grands avec une collection XXL.

Neuf équipes et 76 produits au total

Au total, 76 produits seront proposés, qui iront du maillot d'entraînement, aux sous-vêtements thermiques en passant par les accessoires et des chaussures. Certaines arboreront simplement le logo et les couleurs de la ligue, d'autres seront entièrement aux couleurs des franchises NBA les plus prestigieuses.

Ce sont évidemment ces produits que les fans hardcore attendent. Neuf équipes ont été choisies pour cette première salve, et ce sont sans surprise les poids lourds marketing de la ligue. On trouvera donc les Lakers, les Nets, les Clippers, les Rockets, les Warriors, les Knicks, les Bucks, les Celtics et le Heat. Pas de trace en revanche du Jazz et des Sixers, qui ont actuellement le meilleur bilan à l'Ouest et à L'Est, ou encore des Raptors, les champions 2019.

Le modèle de chaussures, dérivé d'un modèle Tarmak existant, nous a particulièrement séduit, avec une qualité de finition prometteuse et des choix esthétiques que ne renieraient pas Nike ou Adidas. Le modèle rose à semelle verte arborant le logo du Heat est magnifique et devrait par exemple partir très vite, comme les deux modèles (Adulte et junior) aux couleurs des Lakers sobres et élégants.

Hugo Boss également dans la course

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la NBA arrive aussi dans une collection capsule très attendue chez une autre marque. Hugo Boss s'est ainsi offert les services du triple champion NBA Draymond Green pour faire la promotion de sa nouvelle gamme Printemps/Eté.

Le joueur des Warriors sera l'image de cette collection BOSS x NBA pour l’année 2021. Outre le logo de la ligue, elle mettra en exergue neuf équipes (New York Knicks, Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers, LA Clippers, Miami Heat, Chicago Bulls, Golden State Warriors, Houston Rockets et Toronto Raptors). Streetwear et élégante, la collection se compse de sweatshirts à capuche, de pulls, de t-shirts, de pantalons de survêtement et de shorts.

