Jackpot de l'EuroMillions : toujours non remporté, le prochain tirage record de 210 millions d’euros aura lieu ce mardi

Un gros lot qui se fait attendre. La somme record de 202 millions d’euros mise en jeu ce vendredi 19 février à l’EuroMillions n’a pas encore été remportée. Aucun joueur n'a donc coché les cinq bons numéros (4,12,25,46 et 48) et les 2 bonnes étoiles (7 et 12).

Hier soir, neuf Européens, dont deux Français, ont trouvé les 5 bons numéros, mais une seule étoile.

Ainsi, si vous avez râté cette occasion de tenter votre chance, il sera possible de rejouer ce mardi, pour un jackpot encore plus élevé : 210 millions d'euros. Si cette somme n’est pas remportée au bout de ce cinquième tirage, ce sont les joueurs des rangs inférieurs qui se partageront les gains.

En décembre dernier, un Français avait décroché le plus gros gain jamais remporté avec l'EuroMillions en recevant un chèque de 200 millions d'euros.

