Des lieux de tournages prestigieux. Air France a dévoilé ce mercredi 24 février son nouveau film de consignes de sécurité à bord. Des marches du Palais Garnier au sommet de la Tour Eiffel, la compagnie aérienne a tourné ces séquences au sein de plusieurs établissements prestigieux.

Six ans après la dernière vidéo de la compagnie aérienne, ce film de plus de cinq minutes présentera les consignes de sécurité à travers une déambulation au plus près des sites les plus emblématiques de l’Hexagone. S’ouvrant sur le célèbre escalier du Palais Garnier, la vidéo met en scène une hôtesse et un steward énonçant les consignes à respecter à bord. Des instructions données successivement dans les jardins à la française du Château de Versailles, depuis la terrasse du célèbre Martinez - l'emblématique hôtel cannois - du sommet de la Tour Eiffel comme sur les quais de Seine et ses incontournables échoppes vertes des bouquinistes.

Un compositeur lauréat d'un César et d'un Oscar

Avec ce film développé notamment en partenariat avec Atout France, agence de développement touristique de la France, la compagnie entend ainsi célébrer l’art du voyage à la française à travers son patrimoine et son art de vivre, comme le souligne la directrice de l’expérience client d’Air France Catherine Villar : « Avec ce nouveau film, c’est le meilleur de la France qui s’exprime avec émotion », note-t-elle dans un communiqué. Les vignobles de Provence, les musées de la Capitale, les podiums des défilés de mode et les terrasses de café sont aussi à l'honneur dans ce court-métrage tourné par le réalisateur Romain Quirot, et doté d'une bande-originale, hommage aux comédies musicales, signée par le compositeur Ludovic Bource, lauréat de l’Oscar et du César de la meilleure musique originale en 2012 pour « The Artist ». Cette nouvelle vidéo sera diffusée sur les vols long-courriers de la compagnie, à partir du 1ermars.

