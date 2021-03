Le monde de la mode s'engage pour la journée internationale des droits de la femme

Comme tous les ans, le 8 mars, l'industrie de la mode se mobilise pour la journée internationale des droits de la femme. Plusieurs marques signent, à cette occasion, des collections capsule inspirées, inspirantes et caritatives.

Des pièces qui rendent hommage aux femmes audacieuses, libres, rebelles, mais aussi aux héroïnes du quotidien à travers des slogans et mantras explicites.

Etam célèbre les femmes culottées

Etam

La marque de lingerie et de prêt-à-porter Etam s'associe à la journée de la femme. Elle lance pour l'occasion un t-shirt qui met à l'honneur le courage et l'audace de la gente féminine frappé du slogan «femme culottée». Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association Solidarité Femmes. Pour aller plus loin et rendre hommage aux femmes toute l'année, la marque dévoilera par ailleurs, chaque semaine à partir du 8 mars et durant un an, le portrait d'une femme sublimée par la photographe Sonia Sieff. En 2017, elle avait fait poser des femmes qui lui étaient chères nues.

Femme culottées, Etam, 19, 99. Disponible dès le 8 mars.

Monoprix réaffirme la liberté de la femme

Monoprix

Comme l'enseigne en a pris l’habitude, Monoprix signe, elle aussi, une collection capsule à l’occasion de la Journée internationale des Droits de la Femme et s’engage auprès de l’Institut Curie pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. Cette année, la marque s’inspire des revendications des années 1960 et rend hommage à la liberté et l’impertinence et signe des pièces au messages explicites «Femme libre», «Re-belle», « Mon corps, mon choix» ou encore «Yes she can». Elle reversera 20% des bénéfices à l’Institut. Un engagement qui depuis 2018 a permis de récolter plus de 1 000 000€ grâce aux campagnes d’arrondi en caisse et au 20% du chiffre d’affaires généré par les collections dédiées. Une campagne portée cette année par Alessandra Sublet.

T-shirt femme Journée de la femme, Monoprix, 9,99 €.

La capsule arty signéE Ana leovy pour Mango

Mango X Ana Leovy

Pas de slogan mais une belle collaboration artistique. Mango s’associe à l’artiste mexicaine Ana Leovy à l’occasion d'une collection capsule solidaire dont l’ambition est de célébrer le talent féminin, la diversité et la sororité. Une collection composée de deux t-shirts et d’un joli tote-bag dont les bénéfices seront intégralement reversés à la Fondation Vicente Ferrer, qui soutient le développement des femmes dans les communautés rurales du sud de l’Inde.

T-shirt (15, 99 €) et Tote bag (39, 99 €), Mango.

la maison sonia Rykiel lutte contre les violences faites aux femmes

Sonia Rykiel

Une édition limitée à cent exemplaires spécialement confectionnée pour soutenir la Maison des femmes. Telle est la proposition de la griffe Sonia Rykiel à l'occasion de la journée du 8 mars. Un modèle en coton bio et fabriqué en France qui avec son mantra «Le Rykielisme» a souhaité mettre en avant les valeurs «d'authenticité» et «d'indépendance» propres à la marque et défendues par sa flamboyante créatrice décédée en 2016. Tous les fonds seront redistribués à l'association la Maison des Femmes, qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales.

T-shirt, Sonia Rykiel, disponible uniquement en ligne.

Ba&sh fidèle aux héroÎNES DU QUOTIDIEN

BA&SH

Fidèle à la journée internationale des droits de la femme, Ba&sh s’associe, cette année encore, à cet événement en célébrant les héroïnes du quotidien. Ces femmes anonymes, qui au fil des jours relèvent les petits comme les grands défis qu'elles encontrent. Et elle l’écrit noir sur blanc «Women are heroines everyday» sur un modèle en édition limité, créé spécialement en partenariat avec l'institut Woman Safe, à qui Ba&sh reversera l’intégralité des fonds récoltés. Une pièce déclinée en deux coloris : noir et blanc

T-shirt, Ba&sh, 50 €.