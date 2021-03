Les meilleurs produits Outdoor pour profiter des beaux jours

Les températures remontent, et l'envie de balades ou de randonnées est de retour. Mais pour partir en confiance en pleine nature, il faut prévoir un équipement bien adapté.

Des chaussures pour tracer son chemin

En matière de loisirs outdoor, Salomon est un incontournable, et ses chaussures de randonnée également. Ce modèle à tige basse mêle des technologies qui se révèlent extrêmement utiles en extérieur. La membrane étanche et respirante en Gore-Tex garde vos pieds au sec. Quant au chassis de la chaussure, il a été développé pour assurer un maintien idéal, sans restreindre les mouvements, notamment dans les pentes.

Salomon X ultra 4 Gore-Tex, 150 €

Dans un autre genre et chez un autre spécialiste, on aime également beaucoup la Moab Speed de Merrell. Plus moderne que la Moab classique, du même fabricant, elle est disponible dans des coloris assez attrayants, notamment en modèle femmes.

Un peu moins chère que la Salomon, elle est également équipée d'une membrane en Gore-Tex et offre un parfait compromis entre le confort d'utilisation et la sécurité du pied, sur tous les sentiers.

Merrell Moab Speed, 120 €

Une tenue pôur rester maître des éléments

Totale légèreté et totale performance. La balade ou le trail peut se transformer en cauchemar si la pluie commence à tomber. Cette veste The North Face, équipée d'une membrane Futurelight, peut alors se révéler précieuse. Ce n'est pas un hasard si ce modèle, certes un peu onéreux, est souvent emporté par les sportifs dans leur sac quand le temps est menaçant. Son esthétique est minimaliste, mais les résultats sont là : cette veste saura vous garder au sec mais sans vous étouffer.

Veste The North Face Flight Futurelight, 300 €

Une gourde pour ne pas voyager à sec

A l'aise sur tous les terrains, au bureau comme à la campagne. Difficile de faire son choix au moment de choisir une gourde isotherme pour partir en vadrouille. Ce modèle Le Creuset, d'une contenance de 50 cl, est un excellent compromis. Pas trop lourde, la bouteille est fine et se glisse dans un espace restreint. Le choix des couleurs sera le vrai défi à relever, mais les coloris "volcanique" et "Marseille" nous ont particulièrement tapé dans l'oeil.

Bouteille isotherme Le Creuset, 29,90 €

Une montre GPS pour ne pas perdre le nord

Une fois parti sur les sentiers, autant ne pas se perdre en chemin. Pour éviter les embûches, la troute dernière génération de montres GPS Garmin est tout indiquée. Le modèle Fenix 6 Pro Solar edition est particulièrement bien équipé. Doté d'un grand écran d’affichage, il propose le système Pace Pro pour gérer son effort, une autonomie étendue grâce à l'utilisation de l'énergie solaire et la synchronisation avec les services de streaming musical.

Montre GPS Garmin Fenix 6, de 599,99 € à 1149,99 €

Un réchaud pour éviter le coup de froid

Avec son poids de moins de 200 grammes, ce réchaud de compétition est un compagnon de (faible) poids pour vivre une aventure dans la nature. En à peine 2 minutes 30, le Stash de Jetboil fait son oeuvre. Idéal pour manger chaud tant que les températures restent fraîches.

Réchaud Jetboil Stash, 149,90 €

Une tente pour s'offrir un repos bien mérité

Dormir sous une tente, oui. Mais pas n'importe comment. Le modèle Alto TR2 de la marque Sea To Summit nous semble donc idéal pour une escapade printanière. Avec ses deux belles places et son poids de 1,15 kilo, cette tente est un parfait compromis entre les modèles spartiates ultralégers et les tentes familiales de loisir. Son système d’arceaux breveté Tension Ridge lui offre aussi une belle hauteur sous "plafond" et de larges ouvertures. Facile à monter et à démonter, l'Alto TR2 ne sera jamais un frein à vos aventures.

Tente Sea To Summit, à partir de 429 €

Un masseur à domicile pour éviter le coup de mou

Après l'effort, les courbatures. Mais ça, c'était avant l'arrivée du Fixx Mini, de Compex. La marque connue pour ses appareils d'électro-stimulation s'est lancée récemment dans les pistolets de massage et son modèle mini fait merveille pour soulager les muscles tendus ou douloureux. Avec son poids et son encombrement contenus, le Fixx Mini peut s'emporter partout et être utilisé en toutes circonstances. Et ça marche.

Pistolet de massage Compex Fixx Mini, 199 €