Les meilleures running pour reprendre la course en 2021

Le printemps est presque là, et l'envie de gambader est de retour. Il est donc temps de faire son choix dans les paires de running disponibles en ce début d'année.

UNDER ARMOUR CHARGED BANDIT TRAIL

Encore une fois, Under Armour frappe juste avec ce modèle taillé pour le trail. Les giboulées de mars ne seront pas un obstacle avec les Charged Bandit aux pieds. Dotées d'une membrane en Gore-Tex, elle sont donc respirantes et étanches à la fois. En bonus, elles ont un superbe look, ce qui ne gâche rien, et elles sont bien placées en termes de prix par rapport à la concurrence.

Under Armour Charged Bandit Trail Gore-Tex, 100 €

NORTH FACE VECTIV INFINITE

Les traileurs équipés de chaussures The North Face sont de plus en plus nombreux. Et pour cause, la marque à l'excellente réputation propose des modèles qui valent le détour. C'est le cas de ces Vectiv Infinite, idéales pour des coureurs qui n'hésitent pas à s'aventurer en terrain montagneux ou dans des zones techniques. Ce modèle vraiment tout terrain assure d'ailleurs une tenue du pied sans faille et un excellent retour d'énergie grâce à une plaque à double densité Pebax.

The North Face Vectiv Infinite, 160 €

ADIDAS ultraboost 21

Un joli compromis en termes de poids, d'amorti et d'efficacité. Cette Adidas Ultraboost 21 intègre notamment un système Torsion très efficace et un système de retour d'énergie Ultraboost encore amélioré. La marque aux trois bandes évoque un progrès de 6% par rapport au modèle 2020. Par ailleurs, la tige de la chaussure est réalisée en matériau recyclé haute-performance, qui s'incrit dans la démarche de développement durable mise en place par adidas depuis six ans.

Adidas Ultraboost 21, 160 €

Asics Gel-Nimbus 23 Tokyo

Les splendeurs du soleil levant. Dans ce coloris Aube rouge de toute beauté, ces Gel-Nimbus 23 Tokyo rendent hommage à leur pays d'origine, le Japon, censé accueillir les prochains Jeux olympiques d'été. Comme d'habitude chez Asics, la chaussure est d'une technicité parfaite, avec une conception en maille idéale pour les courses longue distance. La technologie d'amorti Gel fait une nouvelle fois des merveilles, et la marque a apporté des développements particuliers pour l'amorti en fonction des caractéristiques physiques, que ce soit pour le modèle homme ou le modèle femme.

Asics Gel-Nimbus 23 Tokyo, 180 €

LA SPORTIVA JACKAL GTX

Du matériel de pro. La marque italienne La Sportiva a longtemps été une spécialiste de la chaussuree d'escalade. Depuis quelques saisons, elles s'est diversifiée et propose désormais des chaussures de trail redoutables. Cette Jackal GTX, conçue en partenariat avec Gore-Tex, bénéficie de la technologie Pro Invisible Fit. Cette membrane étanche et respirante est contrecollée directement sur l'empeigne extérieure, ce qui lui offre des performances inédites, avec notamment un séchage ultra-rapide. Idéale pour le running par temps froid et les très longues distances, elle saura satisfaire les traileurs exigeants.

La Sportiva Jackal GTX, 179 €

Nike air zoom pegasus 37 premium

Avec Nike, la technique et l'histoire font souvent bon ménage. La Nike Air Zoom Pegasus 37 Premium est en effet une revisite ultra-moderne d'un modèle iconique de la marque, avec des références très plaisantes. Les observateurs avisés aimeront notamment le motif, inspiré par Blue Ribbon Sports, le tout premier nom de Nike, dans les années 1960. Résistantes et légères, avec une très belle finition, ces Pegasus 37 seront des compagnes idéales pour la course, au quotidien, notamment grâce à un système d'amorti en mousse d'une efficacité exemplaire.

Nike Air Zoom Pegasus 37 Premium, 119,99 €

Brooks TRACE

La simplicité et la qualité. Avec la Trace, Brooks propose une paire idéale pour les débutants. Foulée neutre et amorti doux sont les maîtres-mots de ce modèle, qui permet des transitions fluides du talon jusqu'à la pointe du pied. Evidemment, les coureurs plus aguerris trouveront aussi chaussure à leur pied chez Brooks, qui sort chaque année une avalanche de nouveautés.

Brooks Trace, 100 €

Hoka Speedgoat 4 X TINT

A la croisée du running et du streetwear. Hoka, connu pour ses semelles surdimensionnées, propose une collab printanière, en édition limitée, avec la marque sud-coréenne thisisneverthat (TINT). La collection comporte notamment une paire de Speedgoat 4 revue et corrigée - mais extrêmement sobre. Dédiée au trail (mais un peu salissante), cette paire est dotée de crampons taillés pour les sentiers et d’une semelle Vibram Megagrip, qui sera à l'aise partout.

Hoka Speedgoat 4 X TINT, Prix non communiqué, disponible à partir du 19 mars