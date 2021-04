Une version plus écolo des Stan Smith désormais disponible

Toujours aussi iconiques mais plus écolos, les fameuses Stan Smith d'Adidas sont désormais disponibles dans une version plus écoresponsable.

Ce modèle fait partie de la famille «Primegreen», développée par la marque aux trois bandes, qui certifie que plusieurs éléments sont fabriqués en matériaux recyclés.

Pour cette paire de baskets, cela concerne la tige (en polyester recyclé), la semelle en caoutchouc, ainsi que les lacets, même si visuellement, rien ne distingue ce nouveau modèle de l'ancien.

Des objectifs ambitieux pour l'avenir

La version la plus classique (blanche et verte) de la Stan Smith est disponible en édition Primegreen, bien sûr, mais d'autres modèles plus originaux sont également proposés, avec d'autres collaborations en prévision. Elles sont vendues au même prix que l'édition classique, soit 100 €.

L'objectif d'Adidas ne se limite pas à la Stan Smith, puisque Primegreen concerne dès cette année 60% des gammes et l'objectif de 100% est avancé pour 2024. Au total, la marque a prévu de réduire son empreinte carbone de 30 % d'ici à 2030 (par rapport à 2017) et vise la neutralité climatique d'ici à 2050.

Stan Smith Primegreen, Adidas, 100 €