Les meilleurs coffrets Blu-ray du mois d'avril

Le printemps est là et les salles obscures sont toujours fermées. Heureusement, les éditeurs de coffrets vidéos rivalisent d'ingéniosité, et nous font hésiter entre grands classiques et séries B musculeuses.

«Frances», de Graeme Clifford

La collection «Make my day !» de Studiocanal continue à s'enrichir de pépites. La prochaine en date sera le film «Frances», sorti en 1982. Avec Jessica Lange dans le rôle de Frances Farmer, une idole des années 1930 brisée par le système hollywoodien. Indépendante et anti-conformiste, Frances était un ovni dans un univers superficiel, fait de paillettes. Le coffret permet d'ailleurs de bien saisir les enjeux, notamment grâce à la préface de Jean-Baptiste Thoret et l'analyse du film par Mathieu Larnaudie.

«Frances», de Graeme Clifford, éd. Studiocanal, 19,90 €, disponible fin avril

«Fanfan la Tulipe», de Christian-JAQUE

Dans les années 1950, Gérard Philipe était une des plus grandes stars françaises. Sa disparition tragique, à l'âge de 36 ans, l'a définitivement installé au panthéon. Avec ce coffret dédié au film «Fanfan la tulipe», les éditions Coins de mire lui rendent un magnifique hommage. Il s'agit d'un digibook en édition très limitée, qui comprend notamment un livret de 24 pages, une reproduction de l'affiche originale et propose une séance de cinéma complète avec les actualités et publicités de l'époque, suivies du film complet en haute définition restauré. En bonus, la version colorisée du film est proposée en SD sur la version Blu-ray. A noter : les éditions Coin de mire sortent toute une série d'excellents classiques français à la même date.

«Fanfan la tulipe», de Christian-Jaque, éd. Coin de mire, 20 €, disponible le 9 avril

«The Nightingale», de Jennifer Kent

Un long-métrage signé Jennifer Kent, qui nous a pris par suprise. Après le film d'horreur «Mister Badabook», la réalisatrice australienne nous séduit avec «The Nightingale». Elle y raconte le destin terrifiant de Clare, une ancienne bagnarde prête à reprendre le cours de sa vie, en Tasmanie, au début du XIXe siècle. Mais la cruauté des hommes ne lui laisse aucun répit. Laissée pour morte, elle assiste au massacre de sa famille par des soldats britanniques. Ivre de douleur, elle va se lancer à la poursuite des bourreaux pour leur faire payer le prix du sang. Et elle n'est d'ailleurs pas la seule à vouloir se venger.

The Nightingale, de Jennifer Kent, 19,99 €, disponible le 15 avril

«Le mALIN» et «AU_dessous du volcan», DE jOHN hUSTON

John Huston, ce n'est pas uniquement «Le faucon maltais» ou «Les désaxés». Ce prolifique et mythique réalisateur a aussi à son actif des œuvres moins connues, dont font partie «Le malin» et «Au-dessous du volcan». Ces films, sortis en 1979 et 1984, sont tous les deux adaptés de grands romans anglo-saxons, et méritent qu'on s'y attarde. Les deux coffrets, signés Carlotta films, sont d'ailleurs d'excellente qualité, notamment avec l'utilisation d'un nouveau master HD. Dommage, en revanche, que la bande-son soit toujours en mono.

«Le Malin» et «Au-dessous d'un volcan», de John Huston, éd. Carlotta Films, 20 € le film

«Sacrées sorcières», de Robert Zemeckis

Un film de Robert Zemeckis, c'est toujours un événement. Et «Sacrées sorcières» ne déroge pas à la règle puisque ce film à grand spectacle aurait bien évidemment dû sortir en salles. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une adaptation du roman culte de Roald Dahl, publié en 1983, à l'ambiance à la fois enfantine et inquiétante. Un moment idéal à partager en famille.

«Sacrées sorcière», de Robert Zemeckis, éd. Warner, 19,90 €

«Le petit vampire», de joan sfar

«Petit vampire», au départ, est une BD signée du grand Joann Sfar, destinée au jeune public. En 2020, l'auteur prolifique a décidé de signer lui-même l'adaptation en long-métrage et le résultat est à la hauteur. Attachante et pleine de surprises, cette aventure fonctionne très bien avec une patte Sfar bien présente. Un autre excellent film à regarder avec des enfants.

«Petit vampire», de Joann Sfar, éd. Studiocanal, 19,90 €