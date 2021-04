Adidas va lancer un modèle de Stan Smith en champignon

Une alternative écologique et végétalienne au cuir. Le géant de la basket Adidas va lancer son modèle phare, la Stan Smith, dans une version faite d’un matériau fabriqué à partir de champignons.

La «Stan Smith Mylo» ressemblera très fortement à une basket en cuir, aura la même allure, le même toucher, mais sera faite à partir de végétaux. Plus précisément, elle sera fabriquée à partir de mycélium, des filaments de champignons que l’on retrouve sous terre, comme des racines. La marque s’est associée à la société californienne de biotechnologie Bolt Threads, qui travaille sur la conception de matériaux durables et naturels, notamment pour l’industrie textile.

Introducing Stan Smith Mylo. The upper is partially created from Mylo material. Crafted from lab-grown mycelium, the root-like structure of mushrooms. Harnessing natural technologies, billions of years in the making. #MadeWithNature #EndPlasticWaste #Mylo /// pic.twitter.com/LNjH3ebMfv

— adidas (@adidas) April 15, 2021