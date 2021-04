Harry Potter : la Monnaie de Paris dévoile une nouvelle collection pour les 20 ans du premier film

Il y a 20 ans, les fans du monde entier découvraient sur grand écran - après l'avoir découvert en roman - le petit Harry, lunettes rondes sur le nez, courant sur le quai de la gare de King's Cross pour rejoindre l'Ecole des Sorciers. Pour célébrer cette saga aux millions d'adeptes, la Monnaie de Paris dévoile aujourd'hui une nouvelle collection spéciale frappée à son effigie et à celle des grands personnages et lieux qui peuplent les best-sellers.

L'institution, qui dispose de la prérogative de frapper la monnaie depuis maintenant 1150 ans, a donc jeté son dévolu sur le héros imaginé par J.K. Rowling. Pièces de collection Euro en or et argent, mini-médailles, pin's... La Monnaie de Paris ne dit pas si elle a utilisé les fameux Gallions, ces pièces d'or qui circulaient dans l'univers des magiciens, pour créer cette gamme inédite disponible dès ce lundi 26 avril.

Vous avez du courrier Nous vous donnons rendez-vous lundi 26 avril 2021 pour la sortie d'une toute nouvelle collection de monnaies Euro Or et Argent Harry Potter ! Commentez si vous avez hâte #HarryPotter @warnerbrosfr #MonnaieDeParis #collection #monnaie #or #argent pic.twitter.com/QZNIwYg7w2 — Monnaie de Paris (@MonnaieDeParis) April 23, 2021

La collection, dont les prix oscillent entre 4,99 € (la mini-médaille en métal commun) et 2635 € (la pièce de forme Hedwige en or «Belle Epreuve»), est bien entendu proposée en édition limitée, et frappe avant tout par la qualité des détails et de la ressemblance avec leur équivalent dans la série de films.

Harry, Poudlard, Hermione, le Vif d'Or...Tout l'univers de la saga représenté

«Le challenge de cette collection était de représenter avec le plus d'intégrité possible les traits de chaque personnage. Il en résulte une collection fidèle à l'âme d'Harry Potter, une aventure magique pour tous les Moldues », explique ainsi Joaquin Jimenez, graveur générale de l'institution du 11, Quai de Conti dans le VIe arrondissement de Paris. Et le résultat est à la hauteur des attentes, puisque même la fameuse cicatrice d'Harry Potter se retrouve sur toutes les pièces.

Avec une mise valeur des nombreux métaux utilisés traditionnellement dans l'art de frapper la monnaie, on retrouve tout d'abord les classiques monnaies Euro en or et argent, d'une valeur de 10 €. A chaque film (les quatre premiers sont représentés, la suite est prévue pour la fin de l'année) correpond deux pièces, une colorisée, l'autre non. Suivent les pièces de 50€ argent, 250€ or, puis 500€ or, à l'effigie de l'inoubliable trio d'amis Harry, Hermione et Ron. Les monnaies de collection en or et argent mettent à l'honneur la chouette Hewige et la cicatrice d'Harry, en qualité «Belle Epreuve» (BE), pour des montants allant de 75 € à 2635 €, et dont les tirages s'élèvent au maximum à 5000 exemplaires.

S'ensuit une série de produits «non monétaires», allant du pin's en argent massif reproduisant le blason de l'école de Poudlard, à la médaille presse papier personnalisable en bronze florentin, en passant par la reproduction d'un Gallion qu'on imagine tout droit sorti de la banque magique Gringotts tenue par les Gobelins. Des médailles qu'on retrouve aussi en couleur sous blister, ou en format mini en pochettes aléatoires, au nombre de 20, plus 1 pour les collectionneurs en herbe qui auraient réuni toute la collection.

20 ans après les premiers pas du jeune sorcier au fil des pages, nul doute que ces métaux précieux inspireront les alchimistes en herbe.