Vendues 1,8 million de dollars, les baskets Nike portées par Kanye West battent un nouveau record

Un nouveau record pour une paire de baskets. Les Nike Air Yeezy 1 portées et créés en collaboration avec le rappeur Kanye West, ont été vendues 1,8 million de dollars, a annoncé lundi 26 avril la maison Sotheby's.

Achetées par une plate-forme d'investissement spécialisée au collectionneur Ryan Chang, ces baskets font s'envoler les prix. Elles dépassent largement le précédent record de vente pour une paire de sneakers. Il était détenu depuis mi-août 2020 par une autre paire de Nike, des Air Jordan 1, qui s'étaient vendues 615.000 dollars lors d'une vente organisée par Christie's.

Un modèle unique

Portées par Kanye West lors de la cérémonie des Grammy Awards de 2008 et présentées publiquement à cette occasion, ces sneakers montantes noires sont en effet un modèle unique. Et pour cause, il s’agit du prototype qui lança la première collaboration entre Kanye West et Nike, dont le modèle grand public qui en a découlé, la Air Yeezy 1, n’a été commercialisé qu’en avril 2009 en édition limitée, suivi en 2012 de la Air Yeezy 2. Mais considérant sa part de revenus insuffisante, Kanye West a finalement abandonné sa collaboration avec Nike un an plus tard. Le rappeur s’est alors tourné vers Adidas en 2014 pour lancer sa marque Yeezy.

A propos de cette acquisition, Gerome Saap, co-fondateur et directeur général de Rares, plate-forme lancée fin mars qui fonctionne sur le principe de la bourse en permettant à des particuliers d’acheter des actions sur une paire de baskets, puis de les revendre ensuite sur la plateforme, a expliqué à l’AFP : « C'est le Graal des Graals ».

Les baskets de collection ont la cote

Evaluées à un peu plus d’un million dollars, le prix offert par Rares, a d’ailleurs dépassé l'estimation de la maison Sotheby’s. Preuve que l’univers de la sneaker est devenu en dix ans un marché florissant qui intéresse aujourd’hui le grand public, comme les collectionneurs de premier plan. En effet, selon les analystes de la société financière Cowen, le marché mondial de la revente de baskets de collection, pourrait peser 30 milliards de dollars d'ici 2030.

Avec son système de bourse, Rares compte bien « offrir un accès (aux chaussures rares) à (ceux) qui ont fait de ces baskets un objet de valeur, un objet populaire, mais qui n'avaient plus les moyens de les acheter », explique ainsi la plate-forme à l’AFP. Disponible à partir du 16 juin, l’action autour de ce modèle unique est estimée par Rares entre « 15 et 20 dollars ». D’autres introductions en bourse sur la plate-forme seront également proposées d’ici là, la première étant une paire d'Air Force 1 de Nike, issue d'une collaboration avec le rappeur Jay-Z.

De son côté Sotheby’s a également annoncé hier lundi 26 avril, une nouvelle vente de baskets, en ligne. Parmi les pièces incontournables, la maison mettra en vente une paire de Air Jordan 1 portée par Michael Jordan lors de sa première saison (1984-85) en NBA, estimée entre 90.000 à 136.000 euros.