Les meilleurs coffrets Blu-ray du mois de mai

Les cinémas sont pour quelques semaines encore à l'arrêt, mais les éditeurs vidéo ne chôment pas. Du grand classique au film oublié (à tort), les amateurs seront comblés, une nouvelle fois.

«The Boys next door», de Penelope Spheeris

Certains films sortis dans les années 1980 sont devenus cultes pour toute une génération. D'autres, en revanche, ont été mystérieusement oubliés. C'est le cas de «The boys next door», qui met pourtant en scène Charlie Sheen, alors étoile montante d'Hollywood. Dans ce long-métrage de 1985, il crève l'écran en compagnie de Maxwell Caulfield. L'errance meurtrière de Roy et Bo, ces deux jeunes hommes à peine sortis de l'adolescence, est fascinante et parfaitement retranscrite dans ce film à la patine envoûtante.

«The Boys next door», de Penelope Spheeris, éd. Carlotta, 18 €

Coffret «napoli spara !» et «le conseiller»

La pègre et le cinéma, c'est toujours une grande histoire. Fidèle à ses principes, la collection Make My day de Jean-Baptiste Thoret met en avant, cette fois-ci, non pas une mais deux pépites. Dans ce 35e coffret de la collection, on trouve deux polars spaghettis des années 1970, «Napoli Spara !» et «Le conseiller», qui fleurent bon le cinéma bis et la violence des bas-fonds. Tout un pan du cinéma transalpin (avec quelques passages outre-atlantique) à (re)découvrir, avec un grand sourire.

Coffret «Napoli Spara !» et «Le conseiller», éd. Studiocanal, 24,99 €, disponible le 26 mai

«Répulsion», «Le couteau dans l'eau» et «Cul-de-sac», de Roman Polanski

Roman Polanski, avant les polémiques, a été un jeune réalisateur extraordinairement talentueux et productif. Ses trois premiers films «Le couteau dans l'eau» (1962), «Répulsion» (1965) et »Cul-de-sac» (1966), sont désormais disponibles dans de très belles éditions chez Carlotta Films. Dans un noir et blanc de toute beauté, les obsessions du réalisateur sont déjà là. Il y a à la fois du Bunuel et du Hitchcock dans ces œuvres. De façon un peu surprenante, on y croise des actrices françaises comme Catherine Deneuve, puis sa sœur Françoise Dorléac, et on sent bien que Polanski a un petit truc en plus, qu'il ne cessera de confirmer par la suite.

«Répulsion», «Le couteau dans l'eau» et «Cul-de-sac», de Roman Polanski, éd. Carlotta Films,

Billie, de james erskine

Parmi les documentaires qui sortent du lot, citons «Billie». Dédié à l'une des plus grandes voix du jazz, Billie Holiday, ce film ne se contente pas de dérouler le destin à la fois fascinant et tragique de la chanteuse disparue à 44 ans, en 1959. Pour cette œuvre, le réalisateur James Erskine s'est appuyé sur une mine d'or, 200 heures d'interview, bizarrement oubliées. Ce travail colossal avait en effet été réalisé par une journaliste, Linda Lipnack Kuehl, qui travaillait dans les années 1970 sur une biographie. Morte prématurément, elle n'a jamais pu la terminer, mais James Erskine lui rend un formidable hommage, avec ce film si singulier.

«Billie», de James Erskine, éd. L'atelier d'images, 15,99 €

«Blade Runner», de Ridley Scott

Tout le monde connaît «Blade Runner», mais en 4K et avec une piste Dolby Atmos pour la VO (Dolby 5.1 en VF), le film culte prend une toute autre dimension. Sombre et prophétique, ce Final Cut comprend plusieurs scènes et effets spéciaux inédits. Le plaisir de retrouver Harrison Ford dans le rôle mythique (encore un à son actif) de Rick Deckard ne se dément pas, même si vous voyez ce film culte pour la quinzième fois.

«Blade Runner», de Ridley Scott, éd. Warner, 24,99 €

«BATMAN», DE TIM BURTON

Prévu en mars, ce coffret a finalement glissé vers début mai. Avant le Dark knight de Christopher Nolan, il y a eu celui de Tim Burton. Moins sombre, mais tout aussi impitoyable, ce «Batman» est resté dans toutes les mémoires. Cette version remastérisée en 4K UHD, où Michael Keaton et Kim Basinger font des étincelles face à Jack Nicholson, est une pure merveille. Dans le coffret aux couleurs de la Batmobile, on trouve le film, bien sûr, joliment glissé dans un Steelbook collector inédit, assorti d'un pin's exclusif ainsi qu'une carte Joker.

«Batman», de Tim Burton, éd. Warner, 29,99 €

«Godzilla», de Gareth Edwards

Ce «Godzilla» de 2014 a-t-il vraiment été évalué à sa juste valeur ? Malmené par certains, il reste malgré tout un excellent divertissement, largement plus réussi que la version de Roland Emmerich sortie en 1998. On peut évidemment regretter le manque d'épaisseur de certains personnages, mais le mystère qui entoure la créature est joliment mis en scène. Et puis, pourquoi ne pas se faire une soirée très spéciale en enchaînant «Godzilla» et «Godzilla versus Kong», qui vient de sortir en VOD ?

«Godzilla», de Gareth Edwards, éd. Warner, 34,99 €