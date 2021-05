Alerte au numéro sur-taxé : l’UFC-Que Choisir met en garde contre cette arnaque téléphonique de plus en plus répandue

Toujours se méfier des coups de fil suspects. L’UFC-Que Choisir met en garde contre une nouvelle arnaque, où un escroc se fait passer pour un conseiller ou un technicien de l'opérateur téléphonique Orange, pour soutirer de l’argent.

Une arnaque plutôt élaborée, qui permet au faux technicien de vous faire payer sans même vous en apercevoir. L’UFC-Que Choisir, association de protection des consommateurs raconte la malheureuse aventure d’une normande de 88 ans, «d’un naturel plutôt méfiant». Elle a reçu un appel de la part d’une salariée de chez Orange, son opérateur, qui semblait bien renseignée sur les abonnements souscrits par l’octogénaire. Elle l’informe qu’elle doit procéder à des vérifications sur sa ligne téléphonique, sinon sa ligne lui sera coupée prochainement. Elle lui demande de la rappeler, ce que fait la victime, qui attend ensuite de longues minutes au téléphone. Elle doit même rappeler plusieurs fois, car la ligne se coupe régulièrement.

Si la fausse téléconseillère lui avait assuré que ces appels étaient gratuits, il n’en était rien : la facture de téléphone de la vieille dame a affiché plus de 350 euros de hors forfait, à cause d’appels passés vers l'Afrique. Il s’agit en effet d’une arnaque au numéro surtaxé : les escrocs cherchent à ce que vous les rappeliez, et à vous faire patienter longtemps en ligne, pour ensuite récupérer une partie de l’argent facturé. Une arnaque qui semble de plus en plus répandue, notamment depuis le début de la crise sanitaire.

La vigilance est donc de mise, d'autant que les recours ou dédommagement en cas d'arnaque auprès d'Orange sont rares, d'après L’UFC-Que choisir. L'association donne plusieurs conseils pour tenter de repérer ces arnaques et ne pas se faire avoir : elle indique notamment les numéros utilisés commencent généralement par 00, le préfixe international, ce qui doit mettre la puce à l’oreille.

De manière générale, il faut se méfier lorsque l’on reçoit un message ou un appel demandant de rappeler un certain numéro, et en cas de doute, ne pas hésiter à contacter le service client de son opérateur pour demander si l’appel venait bien de sa part.