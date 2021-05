Baskets : Les Nike aux couleurs de la PS5 arrivent le 14 mai

Annoncées depuis plusieurs semaines, les Nike aux couleurs de la Playstation 5 devraient faire fureur, si on parvient à mettre la main dessus.

Concrètement, il ne s'agit pas d'un nouveau modèle, mais simplement d'un nouveau coloris pour les Nike PG 5, actuellement disponibles sur le site officiel de la marque dans au moins cinq versions. C'est un modèle léger, à la forme élégante, qui propose une tige basse, une caractéristique très en vogue sur les terrains actuellement.

Le modèle signature de Paul George

Le terme PG indique qu'il s'agit du modèle signature de Paul George, une des superstars NBA actuelles, qui évolue chez les Clippers de Los Angeles, au côté de Kawhi Leonard. Il y porte le 13, un numéro que l'on retrouve notamment sur le côté de la chaussure, dans une typographie assez spécifique.

Pour développer le concept, Nike Basketball a travaillé en étroite collaboration avec PlayStation, et notamment Yujin Morisawa, l’artiste à qui l’on doit le design si particulier de la PS5. Le résultat est sobre et efficace. Sans surprise, il y a beaucoup de blanc, de noir et une touche de bleu, en phase avec l'univers de la Playstation 5.

Au niveau des détails exclusifs, on note les languettes des chaussures, qui comportent des logos PG et PlayStation et des références à la manette sans fil DualSense. Concernant son nom, pas de folie non plus : il s'agit tout simplement du «PlayStation 5 Colorway».

Les fans de jeux de basket sur consoles sera par ailleurs ravis d'apprendre que 2K Games a directement intégré cette nouvelle édition dans NBA 2K21. On ne peut pas encore les acheter, mais on peut déjà les porter en match.

Reste maintenant à réussir à mettre la main dessus, le 14 mai, au tarif annoncé de 120 euros environ. Pour ce genre d'édition spéciale, le risque de pénurie (tiens donc) est toujours élevé, donc soyez organisé.

PG 5 Playstation 5 Colorway, Nike, 119,99 €, disponible le 14 mai