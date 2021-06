Carburants : des prix élevés à la pompe, juste avant les vacances d'été

Si la reprise économique est une bonne nouvelle, les consommateurs se passeraient pourtant bien de certaines de ses conséquences. L'envolée des prix des carburants en est une : ils n'ont fait qu'augmenter depuis le début de l'année.

A l'approche des vacances d'été, c'est un coût supplémentaire à prendre en compte dans le budget des familles. Sans compter que, cette année, les Français seront sans doute nombreux à choisir une destination en France pour leurs congés. Et donc à privilégier la voiture pour leurs déplacements.

Les prix des carburants ont retrouvé leurs niveaux d'avant la crise sanitaire et sont même au plus haut niveau connu depuis un an. A la pompe, le diesel s'affiche en moyenne à plus d'1,40€, l'essence à 1,5€. Soit une augmentation respective de 17,7% et 18,7%, en l'espace d'une année.

Céline Antonin, économiste à l'OFCE, explique que «la demande progresse assez vite depuis le début de l'année 2021», alors même qu'«au niveau de l'offre, c'est plus graduel», comme elle l'a indiqué au micro de franceinfo. C'est cet écart qui, selon elle, crée une «tension sur les prix».

Ainsi, le baril de pétrole, qui coûtait 50 dollars en janvier (environ 41 euros), vaut désormais 70 dollars (57 euros). Une tendance qui, selon les experts, n'a pas vocation à s'inverser dans l'immédiat : a priori, il faudra attendre 2022 pour voir les cours baisser.