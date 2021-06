Chaleur : les meilleurs ventilateurs et purificateurs d'air

Les beaux jours et la chaleur qui les accompagne font traditionnellement exploser les ventes de ventilateurs, de purificateurs d'air et de climatiseurs. CNEWS vous propose une sélection des meilleurs modèles proposés sur le marché cette année.

Les tarifs indiqués sont basés sur les prix publics de vente conseillés et ne tiennent pas compte des éventuelles promotions proposées par les revendeurs.

purificateur d'air Dyson PURIFIER hot+COOL FORMALDEHYDE

C’est sans doute la rolls des purificateurs d’air. Le britannique Dyson a investi ce créneau il y a quelques années et présente des modèles à la technologie très avancée. Le Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde, dernier né de la marque, présente l’intérêt de s’attaquer au formaldéhyde, ce gaz que génèrent notamment les meubles en bois aggloméré et qui est classée comme« substance cancérogène avérée pour l’homme » en France. A l’aide de ses filtres particulièrement fins, les particules sont détectées puis éliminées. L’appareil repère et élimine aussi les PM10 (pollens), la fumée ou les COV (cuisine, détergent).

En mode auto, il se déclenche automatiquement afin de rétablir une qualité d’air optimale. Le Purifier Cool Formaldehyde est surtout un ventilateur très efficace quand il fait chaud. On apprécie son flux d’air discret et permanent réglable d’après plusieurs paramètres qu’on régle à l’aide d’une télécommande ou de l’appli. Détail qui a son importance, ce modèle est 20 % plus silencieux que le précédent.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde, 649 euros.

PURIFICATEUR D'AIR hoover h-purifier 300

Prêt pour purifier l'air d'une pièce, le H-Purifier 300 de Hoover est relativement compact et tout en rondeurs. Un cylindre qui inclut un préfiltre et un filtre à charbon actif pour éliminer «99,97 %» des particules fines et les odeurs indésirables présentes dans l'air. Un produit intéressant pour traiter par exemple l'air d'une grande pièce à vivre ou celui d'une chambre. L'appreil embarque une commande vocale, tandis que l'appli mobile hOn qui complète la gamme d'appareils domotiques de la marque Haier, permet de le commander à distance ou de programmer ses cycles de gestion de l'air ambiant.

H-Purifier 300, Hoover, 369 euros.

ventilateur duux Whisper flex Smart

Si les ventilateurs restent l'achat préféré des Français pour lutter contre la chaleur, certaines sociétés ont choisi de leur offrir des fonctions connectées. C'est le cas de la société néerlandaise Duux qui lance sa gamme Whisper Flex Smart. Un modèle proposé en blanc ou en noir qui mise avant tout sur le silence pour mieux se faire oublier. Surtout, l'objet possède sa propre application mobile (iOS et Android) pour être piloté à distance et notamment pour régler son intensité sans avoir à se lever de son canapé ou de son lit. Ce ventilateur intègre également une batterie pour le déplacer dans les différentes pièces de la maison.

Whisper Flex Smart, Duux, 209,99 euros.

ventilateur Qilive Smart fan

Auchan possède sa propre marque dédié à l'univers des technologies : Qilive. Dans cette gamme, le géant de la distribution propose un ventilateur connecté intéressant et relativement accessible. Il mise notamment sur un moteur silencieux et propose jusqu'à douze vitesses de rotation pour disperser de l'air dans la pièce où il est branché. Si un jeu de LED tactiles est présent sur son pied, ce ventilateur high-tech peut être piloté via sa propre télécommande, mais aussi en passant par une appli mobile (iOS et Android), afin de gérer son usage à distance. Un mode éco est également disponible pour le faire tourner la nuit sans gaspiller trop d'énergie.

Smart Fan, Qilive, 129 euros.

Climatiseur LG DualCool 2021

Du côté des climatiseurs la marque LG est reconnue pour son savoir-faire. En 2021, elle propose une nouvelle version du modèle DualCool. Un appareil qui va non seulement réguler la température et lutter contre la chaleur, mais aussi permettre de purifier l'air avec sa technologie embarquée AirCare. Un système de préfiltre va pigéer les particules présentes dans la pièce, tandis qu'une système ionisé se charge d'éradiquer 99,9 % des particules fines. Enfin, un filtre entend limiter au maximum les allergies liées aux acariens, aux champignons et aux moisissures. Le ventilateur qui aspire l'air est également doté d'un système d'UV pour éliminer les bactéries qui passent à sa portée, l'idée étant de proposer un système d'aéraion sain dans le foyer.

DualCool 2021, LG, env. 2.000 euros.