Fête des pères 2021 : une sélection de cadeaux beauté et bien-être à offrir

Ce dimanche 20 juin, les pères seront à l'honneur. Pour les dorloter avant l'été, et afin qu'ils prennent soin d'eux, CNEWS dévoile quelques idées de cadeaux beauté et bien-être à leur offrir. A coup sûr, chacun trouvera son bonheur.

le parfum viril

© Bvlgari

Cette fragrance signée Bvlgari mêle des essences boisées (cyprès, vétiver, bois de cèdre) à des zestes d’agrumes italiens et d’essences de coriandre. Une senteur virile et audacieuse qui rappelle toute l’énergie de la nature.

Eau de parfum Man Wood Essence, Bvlgari, à partir de 76 € le flacon de 60 ml.

le shampoing au poil

© Horace

Un shampoing naturel et sans sulfate pour prendre soin des papas barbus. Ce produit développé par la marque Horace contient de l’huile de ricin, de l’huile d’argan et de l’aloe vera pour un poil doux et une peau apaisée.

Shampoing pour barbe, Horace, 13 €.

le soin relaxant

© Wonderbox

Grâce à cette nouvelle Wonderbox, les pères pourront notamment s’octroyer un soin relaxant ou un remodelage du corps pour un instant détente. Ils n’auront qu’à réserver dans l’un des établissements partenaires en France.

Wonderbox «Papa je t’aime – Sensation», 99,90 €.

la tondeuse professionnelle

© Babyliss Men

Grâce à ses lames en acier japonais et ses quatre têtes magnétiques qui s’adaptent très facilement, cette tondeuse multi-usages sans fil garantit une finition précise et exceptionnelle. Cet accessoire pour tout le corps permet de tailler et de créer le look que l’on désire.

Tondeuse multi-usages sans fil Super-X Metal Series, Babyliss Men, 119,90 €.

le gel douche naturel

© Clean Hugs

Fabriqués en Haute-Savoie, les gels douche de Clean Hugs au design rétro se déclinent en trois senteurs : cèdre, feuilles vertes et figue-rhubarbe. Pour la fête des pères, la marque propose le coffret «Papa le plus fort du monde», auquel vient s’ajouter une trousse de toilette et un déodorant à la menthe et à la lavande.

Gels douche, Clean Hugs, 7 € l’unité. Coffret, à partir de 25 €.