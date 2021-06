Paris : Ikea ouvre un magasin dédié à la décoration, rue de Rivoli

Après le petit format de l'Ikea de la Madeleine, le groupe suédois ouvre ce mercredi 23 juin un nouveau concept de magasin : Ikea Décoration. Situé au 144, rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement, il sera ouvert sept jours sur sept.

Avec 2.900 mètres carrés d'espace de vente, il s'agit sans aucun doute du plus petit Ikea français. Mais c'est justement le principe : à taille humaine, ce magasin propose uniquement les objets décoratifs de la marque. Pas question donc de venir y acheter la bibliothèque Billy ou encore le canape Kivik.

Au total, moins de 2.000 références y seront proposées, dans une gamme de décoration intérieure adaptée aux besoins des Parisiens. Parmi elles, des luminaires, des petits ustensiles de cuisine et tout l'univers de l'art de la table, du linge de lit mais aussi des petits rangements, de la décoration murale ou encore des plantes.

Ikea entend ainsi «répondre aux besoins de ses clients» et «leur proposer toute la largeur de l’offre d’accessoires et d’objets de décoration, avec notamment les assortiments plébiscités par les Parisiens comme le linge de lit ou de maison, les arts de la table ou encore les luminaires», peut-on lire sur le site.

Un magasin sur 3 niveaux

Le magasin sera réparti sur 3 niveaux : au sous-sol, l'espace consacré aux luminaires et organisation de la maison, au rez-de-chaussée, de la décoration et art de la table et au premier étage, la décoration de salle de bain, l'«Ikea des petits», mais aussi le textile, les tapis et la décoration murale.

Enfin, pas de restaurant sur place, mais les clients pourront quand même passer par le «bistrot» et repartir avec avec le fameux hot-dog, les pains à la canelle ou encore les glaces de la maison. Un espace dédié «à l'alimentation» est également disponible, avec les produits phares d'Ikea tels que les boulettes et autres produits d'épicerie.

Et grande nouveauté : pour payer, un nouveau service a été développé par la marque pour éviter l'attente en caisse. Avec l'application Ikea, il sera désormais possible de scanner directement les articles et de payer plus rapidement le panier une fois arrivé à la caisse réservée à cet effet.