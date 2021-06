Notre sélection de baskets confortables et stylées pour l'été 2021

Quand les températures grimpent, la quête de la paire de baskets parfaite ne s'arrête pas, bien au contraire. La preuve avec notre sélection de saison, idéale pour partir en vacances du bon pied.

Adidas Superstar Lego

La collaboration entre Lego et Adidas se poursuit. Après un très beau modèle ZX8000 immédiatement en rupture lancé un peu avant Noël, tous les yeux sont tournés vers ces Superstars très particulières. Discrètes et fascinantes à la fois, voici des chaussures à ne surtout pas laisser passer.

Superstar Lego, Adidas, disponible le 1er juillet, 140 €

Reebok Club c vegan

Cette collab Reebok X Le rouge à ongles s'appuie sur un modèle emblématique, la Club C. A nouveau très tendance, ce modèle arrive dans une version totalement vegan et bénéficie de l'appui de la chanteuse Suzane, qui apprécie leur style. Faciles à porter et idéales pour les vacances, les Club C ont vraiment de beaux jours devant elles.

Club C Vegan, Reebok X Le rouge à ongles, en exclusivité chez Courir à partir du 15 juillet, 100 €

Le coq sportif LCS R1000 X Paris 2024

Les LCS R1000 sont déjà un grand classique. A l'occasion de la journée olympique (le 23 juin), Coq Sportif et Paris 2024 ont lancé une version spéciale, qui est aussi le premier produit officiel sous licence en vue des JO de Paris. Au total, 124 paires seulement sont disponibles. Sur le plan du design, c'est aussi une belle réussite avec une symbolique appuyée sur les 5 couleurs (Bleu, jaune, noir, vert, et rouge), qui représentent à la fois les couleurs du monde et l’union des peuples par le sport.

LCS R1000 X Le Coq sportif, 180 €

Nike Air Force 1 Low Crater

Pas d'erreur, la Air Force 1 continue à séduire. Pour sortir du modèle Triple White, que l'on voit un peu partout, cette édition Crater nous semble très appropriée. Sobre et en même temps riche en détails, elle attire les regards avisés. Et comme pour tous les modèles Crater, une grande partie des matériaux utilisés proviennent du recyclage de déchets, ce qui ne gâche rien.

Air Force 1 Low Crater, Nike, disponible en août chez Courir, 110 €

TBS F.Gabart

Eco-conçues, en édition limitée, voici des baskets que vous ne trouverez pas sur tous les pieds. Elles sont issues d'une très belle collaboration entre le skipper François Gabart et TBS. Le vainqueur du Vendée Globe 2013 a souhaité concevoir un modèle confortable et totalement vegan, avec une touche sport-chic. Parmi les détails qu'on adore : la bande bleu marine qui court sur le côté de la chaussure et les coordonnées géographiques de Concarneau, inscrites sur la languette à l'arrière.

Gabart-1, TBS, 129, 90 €

Le Coq sportif X Figaret

Une belle collaboration, à l'élégance très française. Déjà éditée l'an dernier et épuisée, cette collaboration entre LCS et Figaret est de retour. Les baskets Avantage sont toujours d'une sobriété redoutable, avec encore une fois un détail qui flatte l'œil. Ici, il s'agit d'un empiècement vert de gris sur l'arrière de la chaussure, aux couleurs de la maison Figaret, ainsi qu'un petit bandeau bleu blanc rouge, tout en discrétion. Bonus : elles sont actuellement en promotion sur le site.

Le Coq sportif X Figaret, 84 € au lieu de 120 € actuellement

Fila Reggio

On ne va pas se mentir, les modèles oversized ne nous ont jamais vraiment convaincu. C'est donc avec plaisir que l'on assiste au retour de Fila sur des silhouettes plus classiques, presque vintage. Ce modèle Reggio, à la ligne très séduisante, existe dans trois coloris, donc deux très sobres (Blanc et blanc cassé). Mais c'est bien ce colorway tout droit sorti des années 90 qui nous a tapé dans l'oeil. Son tarif mesuré est également un gros plus.

Reggio, Fila, disponible fin juin 80 €

Columbia summertide

Si l'envie vous prenait de mettre les pieds dans l'eau, choisissez des chaussures adaptées, bien sûr. Les Summertide du spécialiste Columbia sont tout à fait taillées pour ce genre de défis. Pour autant, elles restent parfaitement adaptées à une sortie en ville, grâce à un design savamment étudié et une capacité de séchage hors du commun.

Summertide, Columbia, 99, 99 €