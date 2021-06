Tourisme : des guides pour voyager en France à pied, à vélo ou avec son pass Navigo

Alors que les voyages à l’étranger se font plus rares en raison de la crise sanitaire, les guides consacrés à l’Hexagone se multiplient. Et pour partir à la découverte de la France, les maisons d’édition et les auteurs font preuve de toujours plus d’originalité et s'inscrivent dans l'air du temps.

Envie de virées vertes ou de se lancer sur les petites routes à vélo ? Besoin de s'échapper non loin de chez soi à coup de Pass Navigo ou au contraire en manque de destinations lointaines ? Chaque envie de voyage à son guide.

Des Balades originales à coup de Pass Navigo

Nul besoin de partir loin, ni de se ruiner, pour prendre un bon bol d’air. A coup de pass Navigo, il est possible de découvrir une facette méconnue de l’Ile-de-France sur la journée ou le week-end. Rien de plus facile avec le guide « Autour de Paris 20 balades à portée de pass Navigo », élaboré avec le média local Enlarge your Paris.

Le spécialiste du Grand Paris propose des escapades clef en main (gare de départ et de retour, durée du trajet, conseils pratiques, centres d’intérêt, activités à faire) pour prendre le large en moins de temps qu’il n'en faut. De Conflans-Sainte-Honorine aux berges de la Marne, de Fontainebleau à Auvers-sur-Oise en passant par Saint-Denis, Provins ou encore la Vallée de Chevreuse, ces virées sont classées par thèmes : au bord de l’eau, avec les enfants, alerte canicule, foodies ou encore hors saison.

Autour de Paris 20 balades à portée de Pass Navigo, Hachette X Enlarge your Paris, 12, 50 €.

Sur les routes de France en petite reine

Le vélo a la cote. Largement plébiscité en ville, symbole du tourisme durable, il fait de plus en plus d'adeptes. Dans son sillage, le cyclo-tourisme ne cesse de se développer. Pour se lancer dans cette découverte de la France à coup de pédales, Voyages Gallimard publie «A vélo 50 itinéraires». Un ouvrage qui explore les routes de France et propose cinquante escapades aux formats variés : du week-end à la semaine voire plus si affinités.

Plusieurs niveaux de difficulté attendent les futurs cyclotouristes avec pas moins de quinze circuits pour se lancer. Des séjours rassemblés par thèmes : au fil de l'eau, slow tourisme, périple gourmand, voyage dans le temps... avec pour chaque destination les informations nécessaires pour passer la nuit et profiter d'une pause gourmande.

A vélo 50 itinéraires, Voyages Gallimard, 25 €.

Des vacances en France sans la foule

Les plages bondées et les sites classés pris d'assaut sont loin de convenir à tout le monde. Pour fuir la marée humaine tout en découvrant des sites qui n'ont rien à envier aux adresses les plus prisées souvent surfréquentées, trois baroudeurs cosignent «Voir la France loin de la foule».

Un guide malin et original qui rassemble près de cinquantes « Plans B» n'ayant rien à envier aux sites de référence. Il s'agira par exemple d'aller découvrir Hoëdic plutôt que sa voisine Belle-Ile, le village fortifié de Langres plutôt que celui de Provins ou encore le jardin du peintre André van Beek plutôt que celui de Giverny. Des sites situés à deux heures des lieux touristiques phares qui offrent la même atmosphère, la foule en moins. Des adresses classées selon quatre thématiques : villages, bord de mer, patrimoines culturels et site naturels.

Voir la France loin de la foule, Hachette 19, 90 €.

Des virées en pleine nature

La crise sanitaire a réveillé les envies de sorties en nature. Pour partir cheveux au vent et basket aux pieds, le Routard a lancé «Nos 52 escapades nature France». Du nord au sud et d'est en ouest, cet ouvrage propose de partir à la découverte des plus beaux sites naturels de l'Hexagone.

De la baie de Somme aux Pyrénées catalanes, du golfe du Morbihan aux Vosges, chaque destination se dévoile à travers ses incontournables, ses spécificités et ses activités à pratiquer évidemment en plein nature. Parmi elles, de nombreuses randonnées mais aussi des virées à vélo, à cheval, en voilier et à ski, l'hiver. Sans oublier un carnet bord très utile pour organiser son séjour et de nombreuses illustrations, invitant au voyage, avant même le départ.

Nos 52 escapades nature France, Le Routard, 21, 90 €.

L'Hexagone comme un goût d'ailleurs

Pour ceux qui ne jurent que par l'étranger, un nouveau guide plein de surprises a vu le jour. « Un tour du monde en France» réunit plus de trente destinations à travers le pays, qui toutes ont un petit air d’ailleurs, et surtout beaucoup de caractère.

Le grand canyon dans le Luberon, le Groenland dans la baie de Somme, Venise à Annecy, le Sahara sur la dune du Pilat… les ressemblances sont frappantes mais chaque site vaut le voyage pour son authenticité et ses spécificités. Des escales qui ont fait l'objet d'une sélection soignée d'adresses où passer la nuit, où dîner et d'activités sportives, bien-être, gourmandes, originales, avec un maître mot : surprendre et ne pas donner dans le déjà-vu.

Un tour du monde en France, Caroline Ithurbide, Hugo Image, 19, 95 €.

Des ESCAPADES je coupe tout

Pendant les vacances, je débranche. De plus en plus de Français ont du mal à déconnecter, et ce même en vacances. Parce qu'il y a un temps pour tout, Orange et Lonely Planet se sont associés pour lancer «100 lieux & expériences pour déconnecter en France». Un ouvrage qui référence une centaine d'activités et d'adresses à travers l'Hexagone, qui permettront le temps d'une journée ou d'une soirée de débrancher grâce à des expériences souvent étonnantes.

Bivouaquer sur une île de la Loire, partager le quotidien des deux seuls habitants de l'île de Quéménès, dormir suspendu dans le vide, manger perché dans les arbres, découvrir Lyon en kayak... les expériences «nature» sont nombreuses pour apprendre à déconnecter. Mais elles côtoieront également des activités culturelles et ludiques - comme d'assister à un concert à la lumière des bougies ou se lancer dans une session d'action game à Paris - et même parfois numériques en interagissant, par exemple, avec des mondes virtuels à la Gaîté lyrique. Avec à la clef : une reconnexion avec soi-même et sa tribu quelle que soit l'activité.

100 lieux et expériences pour déconnecter en France, 11, 90 €.