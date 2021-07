Daömey, la marque française qui brille à l’étranger

En quelques années, la marque de streetwear française Daömey s’est fait une place de choix aux États-Unis où rappeurs et basketteurs NBA sont tombés sous le charme.

D’Évreux à Las Vegas. C’est l’histoire du petit Poucet qui a fait une entrée fracassante chez les plus grands pour devenir incontournable. Entre Nicolas Batum, Sekou Doumbouya, Frank Ntilikina ou encore la star Giannis Antetokounmpo pour le côté sport et le célèbre Wu-Tang Clan pour le rap, la marque créée par Sergio Daömey (de son vrai nom Sergio Capo-Chichi) en 2006 s’impose doucement mais sûrement outre-Atlantique.

A tel point qu’en août prochain, le fondateur va pouvoir passer un nouveau cap à l’occasion de L’Agenda à Las Vegas. Ce salon est le rendez-vous incontournable du streetwear mondial. «C’est une énorme fierté, nous serons la marque française sur place, s’est réjoui le créateur de Daömey. Ils m’ont envoyé un message sur Instagram disant que je représentais le futur du streetwear international. C’est un honneur. Lorsque j’ai commencé, un de mes buts était de participer à cet événement.»

C’est d’ailleurs au collège que le cousin du rappeur Ol’Kainry (Entre deux mondes, Boom boom avec Factor X pour les nostalgiques) a commencé à griffonner et dessiner des vêtements. Déjà la fibre créatrice. Et alors qu’il se rend compte qu’il ne pourra pas devenir basketteur professionnel (il a notamment joué à l’ALM Evreux), Sergio Daömey se lance dans le design et la création de vêtements. Et de sa marque. «Après le collège, je retapais les vêtements que ma mère m’achetait. Ça l’énervait, se souvient-il. Mais elle a vite compris que je voulais travailler dans la mode. À mes 18 ans, elle m’a d’ailleurs offert le dépôt de la marque.» Le début de l’aventure.

Une histoire familiale

«Daömey, qui est un mélange de Dahomey, l’ancien royaume du Bénin et de Dao, un sabre chinois, est un mix de toutes les influences que j'ai eu plus jeune, explique ce grand fan de manga et du mythique Dragon Ball Z. Je fais partie de la génération Club Dorothée, c’est pour ça qu’on retrouve plusieurs de ces codes dans mes créations ainsi que dans mes magasins.»

Et des boutiques, il en compte deux (ainsi qu’un salon de tatouages). Une à Paris, près du quartier de Bastille et une à Londres, dans le quartier jeune et branché de Shoreditch. Sa sœur et collaboratrice, Cindy, qui s’occupe à merveille de ce projet Daömey House, y croise d’ailleurs de nombreuses célébrations. Thierry Henry pour ne citer que lui.

Après avoir créé des modèles pour son cousin rappeur, des amis, il a commencé à viser plus haut. Entre des créations originales sur le thème des mangas, Sergio Daömey va réaliser les tuniques de son club formateur, Evreux Netreville, mais aussi du Briançon Basket-Ball. Et c’est tout logiquement que des basketteurs de renom ont commencé à porter du Daömey en NBA et à poster sur les réseaux sociaux (Djibril Cissé, Redman ou encore Jessie Reyez).

Et si le sport est l’ADN de la marque, qui a également collaboré avec le Limoges CSP, le créateur ne s’interdit pas de toucher d’autres univers. Sa participation à la Fashion Week de Turin en 2018 lui a permis d’avoir une reconnaissance autre que le sport. Nul doute que sa participation à L’Agenda et sa prochaine ouverture de boutique aux États-Unis lui permettront de vivre un nouveau rêve éveillé.