Louer ses vêtements est pire pour la planète que de les jeter

Louer ses vêtements serait au final plus préjudiciable pour l’environnement que de s’en débarrasser.

D’après une étude parue dans le journal scientifique finlandais Environmental Research Letters, la location de vêtements serait plus mauvaise pour la planète que le fait de jeter ses habits. Mis en cause dans ce document, le nettoyage à sec et le transport sont les deux facteurs les plus néfastes pour l’environnement.

A cela s’ajoute les frais d’emballage et de livraison, qui ont également un poids important dans la balance écologique. Présenté comme une solution à la crise environnementale de la mode, ce système devrait représenter 2,3 milliards de livres sterling d’ici 2029, selon les chiffres de GlobalData.

La reglementation comme solution

L’industrie de la mode représente pourtant 5% de la pollution mondiale, selon un rapport du Forum Économique Mondial paru cette année. Le modèle économique doit donc se renouveler afin d’être plus vertueux.

Dana Thomas, l’auteure du livre « Fashionopolis : Le vrai prix de la mode et ce qui peut la sauver », encourage les états à agir pour contraindre les entreprises. « Seule la réglementation résoudra ce problème. Aucune entreprise ne sera volontaire pour faire des pertes pour le bien de la planète. Ils le feront donc quand ce sera la loi ».

La journaliste britannique donne un dernier conseil pratique aux consommateurs : « Vous voulez être durable ? Achetez moins, achetez mieux ».