L'UFC-Que Choisir lance une application pour tester la qualité du réseau mobile

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a lancé une application collaborative, baptisée «QuelDébit», qui a pour but de tester la qualité du réseau internet mobile.

Pour ce faire, quatre critères sont pris en compte : la latence, le débit, l’ouverture de page web et la lecture vidéo. Ces quatre données sont ensuite évaluées de «mauvais» à «très bon», avant d’obtenir une note globale du réseau sur dix. L’application s’appuie sur les protocoles pointus de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep).

Appli QuelDébit –Une application collaborative gratuite pour tester la qualité de l’Internet mobile https://t.co/QqnXxbPfY1 pic.twitter.com/SoeY4TA5bK — UFC - Que Choisir de Saône et Loire (@ufcqc71) July 7, 2021

Deux tests sont possibles : un rapide, regroupant la latence ainsi que les débits en émission et en réception, et un complet, prenant aussi en compte la qualité de visionnage d’une vidéo et le temps de chargement de pages web.

Quantifier la fracture numérique

Si l’application a un intérêt direct pour chaque consommateur, leur permettant de se faire un avis plus éclairé sur les services proposés par chaque opérateur, elle souhaite aussi mesurer les disparités géographiques dans l’Hexagone. «Nous ambitionnons de pouvoir établir, dans les prochaines semaines, des indicateurs de qualité de service à l'échelon national», détaille Antoine Autier, chargé du projet au sein de l’UFC-Que Choisir.

Déterminant dans cette démarche, l’aspect collaboratif est primordial. «C'est grâce à la mobilisation des utilisateurs que nous pourrons parvenir à ce résultat.»