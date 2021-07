Ce vélo des mers qui permet de filer à 20 km/h sur l'eau arrive en France

On pourra le voir dès cet été sur les plages de Marseille. Le vélo XE-1 de Manta5, dévoilé en 2020, sera commercialisé en France dès septembre, mais les curieux peuvent déjà le voir évoluer sur l'eau.

Il s'agit du premier vélo intégrant des foils, une technologie déjà bien connue des amateurs de voile. Une fois appliquée à un vélo, celle-ci a permis de créer cette invention étonnante. La start-up néo-zéladaise Manta5 avait déjà créé le buzz en janvier 2020 lors du célèbre salon high-tech du CES de Las Vegas. Mais l'objet n'était jusqu'ici disponible que dans son pays d'origine ainsi qu'aux Etats-Unis. Le 7 septembre prochain, il sera la star de la Croisette lors du Cannes Yachting Festival de 2021.

Une date qui marquera sa commercialisation officielle sur notre territoire. Il faudra toutefois débourser 7.990 euros pour en posséder un et s'adonner à ce nouveau loisir aquatique, même si (on l'imagine) des sociétés devraient rapidement le proposer à la location pour s'y essayer.

Concrètement, l'Hydrofoil XE-1 s'inspire d'un vélo à assistance électrique afin de décupler la force nécessaire pour activer son hélice et avancer dans l'eau. Un système d'hydrofoils, installés à la place des roues, permet de surélever hors de flots ce vélo tout en fibres de carbone et aluminium afin d'augmenter sa portance et par là-même occasion sa vitesse. Le guidon servant quant à lui de gouvernail pour changer de cap.

Le fer de lance de l'«hydrocyclisme»

Une technologie qui permet au vélo de Manta5 d'évoluer sur n'importe quel plan d'eau, l'objet étant suffisament équilibré pour flotter même au repos. Les premiers cyclistes nautiques qui l'ont enfourché ont toutefois témoigner qu'il fallait un bon coup de pédale pour se lancer, mais que le plaisir était présent.

«Cette toute nouvelle catégorie de produits dans les loisirs nautiques surfe sur la vague de la tendance "bien-être", tout en créant une nouvelle discipline sportive : l'hydrocyclisme», explique ainsi Guy Howard-Willis, fondateur de Manta5, qui vient d'installer ses locaux européens à Marseille.

La cité phocéenne servira également de site test en vue de son lancement sur le vieux continent. Plusieurs villes de l'Hexagone le verront également circuler dans les prochains mois.