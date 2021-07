Ces 8 astuces pour conserver son tee-shirt blanc plus longtemps

Au fur et à mesure du temps, votre tee-shirt d’un blanc immaculé a tendance à perdre de son éclat, voire à jaunir. Voici quelques astuces pour qu’il conserve sa teinte plus longtemps.

L’eau de javel

Qui n’a jamais renversé sa tasse de café ou sa glace sur son beau tee-shirt blanc ? Pour réparer son erreur au plus vite, il est conseillé d’utiliser de l’eau de javel, sans tout de même avoir la main trop lourde. On en verse directement sur la tache puis on rince abondamment à l’eau claire, avant d’effectuer un deuxième passage en machine, si nécessaire. On peut aussi déposer son tee-shirt dans une bassine d’eau chaude où on aura préalablement ajouté un demi-bouchon d’eau de javel.

Le savon de Marseille

Le savon de Marseille est une solution efficace. Il suffit de frotter son tee-shirt avec, et on laisse agir au moins trente minutes, surtout en cas de taches incrustées. Ajouter un peu d’eau puis frotter en prenant soin de ne pas abîmer le tissu. On peut enfin laver le tee-shirt en machine.

L’eau oxygénée

Si vous ne souhaitez pas avoir recours aux détachants textile que l'on trouve dans les rayons des supermarchés, vous pouvez opter pour l’eau oxygénée. On la dilue dans de l’eau claire, puis on y fait tremper son tee-shirt blanc pendant quelques heures afin qu’il retrouve sa couleur d'origine. Il est recommandé de laver ensuite le linge en machine ou de le nettoyer à la main.

Le vinaigre blanc

Le déodorant et la transpiration laissent des marques jaunes au niveau des aisselles. Au lieu de jeter votre tee-shirt, pensez plutôt à utiliser du vinaigre blanc que l’on va diluer avec de l’eau. Après trente minutes dans ce mélange et un passage en machine, votre vêtement préféré sera comme neuf.

Le bicarbonate de soude

Autre astuce de grand-mère qu’il ne faut pas laisser de côté : le bicarbonate de soude. Mélangez cinq à six cuillérées à café de cette solution naturelle à de l’eau chaude dans une bassine, puis déposer votre tee-shirt grisâtre pendant au moins une heure. Évidemment, on n’hésite pas à le laver en machine dans un second temps.

Le citron

Pour éliminer les taches tenaces, notamment de transpiration, on se rue sur le jus de citron que l’on dilue avec de l’eau. Il ne vous restera plus qu’à tapoter avec une éponge imbibée de cette préparation sur les zones à traiter. Une fois sec, passez le vêtement en machine.

Un lavage à l’envers

S’il est préférable de laver votre tee-shirt en coton à 30 degrés et d'éviter le sèche-linge, il est aussi vivement conseillé de le laver à l’envers afin de protéger les fibres. On ne se doute pas de la violence que peut produire le tambour d’une machine à laver !

Les couleurs à bannir

Il va sans dire qu’il est impératif de vérifier avant de lancer un cycle qu’une maudite chaussette rouge ne soit pas restée dans la machine… au risque de devoir porter un tee-shirt rose bonbon. En conclusion, ne jamais laver des vêtements blanc avec du noir, des jeans ou des morceaux colorés.