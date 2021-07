Voici les pays et monuments les plus photogéniques au monde, selon les Français

Immortaliser ses vacances en images est une pratique courante. Près de 30 % des Français prennent ainsi en moyenne plus de 120 photographies durant leurs congés. Des citoyens qui ont une haute estime de leur pays, considérant l’Hexagone comme la destination la plus photogénique au monde.

Plébiscité par 55 % des sondés, l’Hexagone, avec ses paysages variés, est en effet de loin le pays que les Français trouvent le plus beau en photo, selon le sondage Yougov, mené pour le créateur de site Internet Hubside, et dévoilé la semaine dernière.

Trois pays européens dans le top 3, l'Asie plébiscitée

Si la France a la préférence de ses concitoyens, elle est suivie par l’Italie (31%) et la Grèce (30%), des pays européens largement appréciés par les voyageurs français pendant leurs congés.

A la quatrième et cinquième place, des destinations internationales, toutes deux situées sur le continent asiatique, font leur entrée dans le palmarès. La Thaïlande, avec ses plages paradisiaques, ses forêts verdoyantes et ses sublimes temples, est considérée comme le pays le plus photogénique par 28 % des sondés.

Le Japon est, quant à lui, plébiscité par 25 % des Français, mais s’attire les faveurs des jeunes. Le pays du soleil-levant est considéré comme la destination la plus photogénique par près de la moitié des 18-24 ans (47 %). Des Français, qui sans surprise, utilisent majoritairement les smartphones pour mettre en boîte leurs souvenirs de vacances, photographiant en priorité des moments de vie, notamment chez les femmes, mais aussi les paysages, pour 6 Français sur 10.

Le Taj Mahal et les pyramides de Gizeh font rêver

Egalement interrogés sur les monuments qu’ils souhaiteraient photographier au moins une fois dans leur vie, les Français ont placé ex-aequo sur la première marche du podium le Taj Mahal, en Inde, et les Pyramides de Gizeh, en Egypte (34%).

Deux monuments talonnés par le Machu Picchu, au Pérou (33%) suivi, à la troisième place, par le mont Fuji (31%), au Japon. Respectivement quatrième et cinquième, la statue de la Liberté (27%), à New York, et la Cité interdite (26%), à Pékin, viennent clore ce top 5.

Seul monument européen de ce classement, le Colisée (21%) de Rome se hisse à la septième place, précédé par la Cité de Petra (24%), en Jordanie. A la huitième position, le site cambodgien d’Angkor ferme la marche des monuments qui font rêver les voyageurs français, dont voici un aperçu en images.