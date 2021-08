Mode : les dix tendances de la rentrée 2021 en images

Au grand dam des vacanciers, la rentrée approche à toute vitesse. Seule bonne nouvelle, comme chaque année, c'est le moment de mettre à jour sa garde-robe en s'offrant les pièces phares qui marqueront l'hiver.

Couleurs, coupes, pièces incontournables, matières plébiscitées, voici les grandes tendances des collections automne-hiver 2021. Et elles s'annoncent bien moins moroses que le ciel parisien.

Le pull en laine a la cote

A col roulé, oversize ou encore à grosses mailles, le pull en laine est incontournable en cette rentrée. C'est la pièce cocooning dans laquelle on se love tout l'hiver. A troquer avec un cardigan, autre pièce phare de l'hiver, pour varier les plaisirs.

Le denim, un peu, beaucoup, à la folie

Cet automne, le denim se décline sous toutes les formes. Chemise, veste et évidemment jean, la toile de Nîmes investit toutes les pièces du dressing. Les plus audacieuses oseront même le total look.

Le look casual chic

Pour allier confort et look, le jogging se refait une beauté grâce à des coupes plus structurées et se porte, notamment, avec une veste de costume.

les imprimés graphiques

Les chemisiers laissent libre court à la créativité. Preuve en est, les imprimés graphiques ou fleuris, très en vogue cet été, n'ont pas dit leurs derniers mots cet automne.

Greenday en perspective

Si le kaki a souvent les faveurs des créateurs l'hiver, toute la palette des verts s'impose cette saison. Vert forêt, céladon ou encore menthe à l'eau, c'est la couleur phare de l'hiver. Un camaïeu qui se décline à foison sur toutes les pièces de la garde-robe.

Le carreau toujours au rendez-vous

Tartan et carreaux s'invitent régulièrement dans les collections ces dernières saisons. Une tendance qui ne faiblit pas en cet automne. De quoi se tenir, une fois encore, à carreau à la rentrée puisqu'il investit aussi bien jupes, chemises, vestes et manteaux, avec plus ou moins de discrétion.

J'veux du soleil

A défaut de soleil cet été sur l'Hexagone, le jaune joue les prolongations cet hiver. Lumineux, il figure parmi les couleurs phares de la saison automne-hiver, après s'être imposé cette année dans les collections printemps-été.

Le sweat court toujours

Fidèle au poste. Véritable must have de la garde-robe, le sweat, qu'il soit à message, sportswear ou décliné dans une version plus habillée, ne compte pas céder sa place et reste un incontournable de la rentrée.

Le col XXL

Le col revient cet hiver dans une version XXL, pour ne pas passer inaperçu. Claudine, large, en dentelle ou paré d'imprimés graphiques, il en met plein la vue.

Le manteau oversize

Le manteau XXL a lui aussi la cote cette saison. Pardessus très long ou veste ample, il se décline également dans une foule de matière : laine, cuir, fausse fourrure ou encore denim.