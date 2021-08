Aya Nakamura signe sa première mini-collection de prêt-à-porter

L'interprète de «Djadja» et «Jolie nana» se lance dans la mode. Aya Nakamura collabore à la rentrée avec Undiz et co-signe sa première mini-collection de prêt-à-porter.

L'artiste, qui a sorti son troisième album «Aya» en novembre dernier, a toujours aimé la mode et ne s'en est jamais cachée. Mais la star du R'n'B, dont le look séduit régulièrement ses fans, vient de passer un nouveau cap. En partenariat avec Undiz, elle endosse cette fois le costume de styliste et a dévoilé, ce mercredi 25 août, les premières photographies de cette collaboration sur son compte Instagram.

Faite et pensée par l'artiste française la plus écoutée dans le monde sur Spotify, cette collection se compose de lingerie et de pièces, effet seconde peau, à l'image de l'artiste : sexy et libre.

Une caspule disponible début septembre

Baptisée «One day, one night», cette mini collection que l'artiste et Undiz ont souhaité décomplexée s'inscrit ainsi parfaitement dans la ligne défendue par la marque à travers son slogan«nothing to hide» (rien à cacher). Elle compte ainsi parmi ses pièces des soutiens-gorge jusqu'au bonnet F, des crop tops brillants ou effet marbré laissant apparaître la ligne du ventre, ainsi que des pièces moulantes soulignant les courbes féminines, comme aime le faire Aya Nakamura à travers ses propres tenues.

La première partie de la collection sera officiellement disponible à partir du 1er septembre. Happening oblige, la veille au soir, il sera possible de s'offrir ces pièces en avant-première, à l'occasion d'un liveshopping sur le site d'Undiz.

Alors qu'Aya Nakamura ajoute une nouvelle corde à son arc, ce n'est pas la première fois que l'artiste de 26 ans collabore avec le monde de la mode. En 2019, elle avait notamment chanté lors du défilé Etam lingerie aux côtés d'Angèle et Beth Dito.