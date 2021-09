Les 15 paires de baskets blanches à avoir dans son placard pour la rentrée 2021

Pas de rentrée 2021 sans une paire de sneakers blanches. Faciles à coordonner avec la plupart des tenues, elles sont toujours un must à avoir en bonne place dans son armoire.

Reebok club c revenge vintage

Dédiée à la pratique du tennis, lors de sa sortie en 1985, la Club C a délaissé les courts pour la rue. Depuis quelques années, elle est une alternative crédible à la Stan Smith, à l'aise en toutes circonstances. Quant à ce modèle précis, baptisé Revenge vintage, il adopte un look très proche de l'original, avec des détails très réussis, comme la languette ou la semelle intérieure à l'effet vieilli.

Club C Revenge Vintage, Reebok, 100€

Asics Gel-Lyte III OG

La Gel-Lyte III est un immense classique chez Asics. Elle est aussi, depuis des années, très prisée pour les éditions spéciales et les collab', souvent dans les couleurs les plus folles. Retour aux sources, en revanche, avec ce modèle blanc d'un classicisme parfait, avec quelques discrètes touches de gris, qui permettent de mettre en avant les particularités. On aime en particulier la languette fendue en deux, qui a fait la célébrité du modèle, et son grand confort.

Gel-Lyte III OG, Asics, 130 €

Nike Air Huarache

Paire mythique des années 1990, la Huarache est plus que jamais de retour. Si les coloris les plus flashy peuvent rebuter, notamment à cause de ses parties en néoprène au rendu pas toujours agréable à l'œil, elle est de toute beauté en blanc. Attention, le modèle designé par le célèbre Tinker Hatfield a tendance à chausser petit et les pieds larges ne seront pas forcément à l'aise à l'intérieur, tenez en compte au moment de passer commande.

Huarache, Nike, disponible sur courir.com, 119,99 €

New Balance rc1300

Impossible de se tromper, avec la RC1300. Cette chaussure est en effet un habile mélange entre une forme classique, tout droit sortie des années 1980 et un système d'amortissement 100% contemporain. Bien sûr, leur look de «basket de papa» pourra en rebuter certains, mais ce classicisme assumé de cette paire est paradoxalement sa plus grande force.

RC1300, New Balance, 150 €

Nike Air force 1

Alors que le modèle Triple White est aux pieds de tout(e)s les ados de France depuis au moins trois ans, Nike continue à proposer des itérations sublimes de ce modèle indémodable. La version «Crane», qui signifie grue, en français, en est une excellente illustration. Elle comporte un oiseau (une grue, donc, et pas une cigogne) sur l'arrière, un symbole de chance et de longévité au Japon, et les différentes matières utilisées permettent de marier un cuir blanc très clair avec des parties plus écrues ou noires, pour un résultat parfait.

Air Force 1 '07 LX Crane, Nike, 129,99 €

Gola Boston 78

Les sneakersheads trouveront certainement une ressemblance entre cette Gola et les modèles de running des années 1970. Les Boston 78 ont en effet un petit air de famille avec les Adidas TRX et les Nike LD1000 très prisées des marathoniens à l'époque. Ce style résolument vintage est leur grande force. Pas de fioriture, mais des matériaux de qualité, des couleurs sobres et du confort. La semelle, à la couleur originale, est le petit plus qui peut faire la différence.

Boston 78, Gola, 95 €

Converse Chuck Taylor Custom

Une paire de Converse au fond du placard, c'est toujours une excellente habitude. Customisables à l'infini - des modèles existent même en fonction de son signe astrologique - les Chuck Taylor restent inégalables dans une toile blanche vierge. La pureté de la ligne est alors parfaitement soulignée. Avec une tenue streetwear ou pour aller au bureau, c'est une évidence et le sans-faute est assuré.

Chuck Taylor Custom, Converse, 80 €

Caval Vintage Pastel Flamingo

Fidèle à son style, la marque Caval propose des baskets asymétriques très séduisantes. Parmi les nombreux modèles disponibles, on apprécie tout particulièrement le Vintage Pastel Flamingo, qui conserve le blanc comme couleur principale, en y ajoutant de délicates bandes pastel. Les points forts : un look épuré passe-partout et une fabrication à la main, avec du vrai cuir italien.

Vintage Pastel Flamingo, Caval, 129 €

Adidas forum low

Chez Adidas, il n'y a pas que la Stan Smith. La Forum Low, née dans les années 1980, a fait un retour remarqué ces deux dernières années. Robuste et stylée, elle est désormais disponible dans des dizaines de coloris et de finitions, mais elle se montre très à son avantage en blanc. Notre préférence va à ce modèle doté de bandes bleu navy et au logo Adidas Originals doré, mais chacun trouvera forcément chaussure à son pied.

Forum low, Adidas, 99,99 €

Puma Mayze

Face à la pression, nous avons cédé et intégré un modèle à la semelle plate-forme dans notre sélection. Evidemment, tout le monde ne se sentira pas prêt à adopter un tel look, mais ces Puma Mayze ont un petit quelque chose de plus qui n'est pas pour nous déplaire. Elles ont d'ailleurs trouvé une alliée de poids en la personne de Dua Lipa, qui est devenue l'égérie de Puma il y a quelques mois. Avec des Mayze aux pieds, bien entendu.

Mayze, Puma, 100 €

Fila Squad

Les Squad de Fila fleurent bon les années 1990 et les parties de streetball endiablées. Elles constituent d'ailleurs une solide alternative aux Air Jordan 6 Infrared, un modèle mythique sorti en 1991 et à qui elles rendent un hommage très appuyé. Le cuir blanc perforé, la semelle en partie rouge… autant d'éléments très réussies, qui les rendent attirantes et, en outre, tout à fait portables en 2021.

Squad, Fila, 100 €

TBS GABART 1

Voici de belles baskets, issues d'une collaboration entre le navigateur français François Gabart et la marque TBS, qui a donné lieu à une collection capsule. Pour le vainqueur du Vendée Globe 2013, ce modèle devait être confortable et totalement vegan. Parmi les détails qu'on adore : la bande bleu marine qui court sur le côté de la chaussure et les coordonnées géographiques de la ville de Concarneau, qui figurent sur la languette à l'arrière.

Gabart-1, TBS, 129,90 €

Lacoste Game Advance

Un aspect vintage que l'on adore. Les Game Advance de Lacoste transposent l'esthétique du monde du tennis dans la vie de tous les jours. Résolument urbaines, ces baskets rendent un hommage appuyé à la marque française, notamment grâce au célébrissime logo, tout en conservant un look assez sobre. Le mélange du blanc et de l'écru fonctionne parfaitement, et le confort est au rendez-vous.

Game Advance, Lacoste, 125 €

Veja recife Chromefree

Depuis 2005, la marque française Veja produit des baskets de qualité, en respectant un code de conduite écologique exemplaire et en se fondant sur le commerce équitable. En outre, leurs modèles sont réussis, à l'image des Recife Chromefree présentées ici. Elles portent ce nom car le cuir utilisé provient de fermes du sud du Brésil, où il subit un procédé de tannage innovant durant lequel aucun chrome ou métal lourd n’est utilisé. Dans un coloris blanc cassé très élégant, et avec leur triple scratch, elles sont absolument irrésistibles.

Recife Chromefree, Veja, 130 €

Adidas Stan Smith

Aussi fou que ça puisse paraître, la Stan Smith a failli disparaître. En 2012, Adidas avait annoncé l'arrêt de la production car le modèle n'intéressait plus grand monde. Neuf ans plus tard, le raz-de-marée a eu lieu, avec des dizaines de millions de paires vendues.

Dans ce contexte, peut-on encore porter des Stan Smith ? La réponse est oui, mais à condition de choisir soigneusement les finitions, surtout si on opte pour un modèle blanc. Plus de 40 coloris sont disponibles sur le site officiel, et c'est sans compter les multiples collab avec des créateurs du monde entier.

Stan Smith, Adidas, à partir de 65 €