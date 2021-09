Rentrée scolaire : 5 activités originales pour les enfants

C’est la rentrée des classes. Un moment également synonyme d’activités physiques pour les enfants. Et pour sortir des sentiers battus, voici 5 idées originales pour qu’ils puissent découvrir de nouveaux horizons.

L’escalade

Sport marquant des derniers Jeux Olympiques organisés à Tokyo, l’escalade est une activité sportive ludique qui se pratique en toute sécurité pour les enfants dès l’âge de 3/4 ans. Cela permet de développer leurs capacités psychomotrices et psychosociales, de travailler sur leur équilibre, et leur capacité à résoudre des problèmes pour franchir les obstacles. C’est un excellent moyen également de développer sa force et sa coordination. Tout en s’amusant.

Pour info, les blockparks d’escalade Arkose organise des portes ouvertes les 4 et 5 septembre prochains, de 7h à minuit, afin de découvrir l’activité indoor. Pour plus d’informations, cliquez sur le lien ICI.

Le cirque

Et si votre enfant passait du côté de la piste. Le cirque est une activité pluridisciplinaire où les enfants peuvent pratiquer la boule, le trapèze, le monocycle, l’acrobatie, la jonglerie, etc. Des pratiques qui développent à la fois la motricité, la créativité, mais aussi le développement personnel, et la relation aux autres. Il y a une dimension à la fois physique et artistique où les capacités physiques sont aussi importantes que l’imagination et les émotions.

Pour trouver une école de cirque partout en France, la FFEC – la Fédération Française des Écoles de Cirque – met à disposition un moteur de recherche très pratique à utiliser via leur site internet.

Le foot à 5

Le football est le sport roi en France. Sans aucun doute. Et il y a plusieurs manières de le pratiquer. L'Academy des centres UrbanSoccer propose aux enfants dès l’âge de 3 ans de découvrir les joies du ballon rond dans un cadre indoor leur permettant de progresser et d’acquérir un bagage technique et tactique de manière inédite. La pratique est ouverte à tous les niveaux, aussi bien les débutants que les joueurs plus confirmés. On y développe l’esprit d’équipe, la volonté de progresser, et la joie de partager sa passion.

Plusieurs centres sont accessibles à travers toute la France. Pour plus d’informations, il est possible de se rendre sur le site d’UrbanSoccer.

Le Parkour

Votre enfant est fan de Ninja Warrior ? Il aime se dépenser et prendre (un peu trop) de risques lors de ses déplacements ? Intense et spectaculaire, les centres de parkour en salles permettent aux enfants de pratiquer cette activité dans un cadre sécurisé. De la roulade au saut de précision en passant par le saut de chat ou le passe-muraille, une équipe de professionnels est là pour les initier et les accompagner dans une pratique qui développe le sens de l’équilibre, la force, et la confiance en soi.

Les salles gérées par les associations sont disponibles sur le site officielle de la Fédération. En région parisienne, BLAST, installé à Pantin, propose une arène de 1.000 m2 entièrement dédiée à la pratique du Parkour.

Le yoga

On se calme. Pratique en plein essor ces dernières années, le yoga est une activité idéale pour les enfants souffrant de troubles de l’attention et de l’anxiété. Mais pas seulement. Elle permet de leur offrir un moyen de relaxation et de détente, loin des stimulations ininterrompus qu’ils subissent à longueur de journée. On y apprend à développer son attention, canaliser ses émotions, apaiser le stress, à mieux comprendre son corps, à travailler sa souplesse, et à découvrir l’importance de la respiration.

Mieux encore, il est facile de pratiquer le yoga à la maison, étant donné qu’il ne nécessite pas d’équipements particuliers.