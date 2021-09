Chaussures : voici les 9 tendances de la rentrée

Pour bien attaquer la rentrée, il faut trouver chaussure à son pied. Afin d'éviter les faux pas, voici les tendances qui marqueront la saison automne-hiver 2021.

Et cette année, elles font le grand écart. Du retour des sages babies au come-back des années 1990 et des chaussures compensées, à l'esprit Doc Martens, résolument rock, les opposés s'attirent. Le mocassin se décline en version chic et classique ou à grosses semelles et côtoie santiags et cuissardes, devenues incontournables au fil des saisons. Bouts carrés ou très effilés, tout est possible. Côté couleurs, là encore la liberté est de mise. Blanc, beige, noir, camel, vert, rouge et même bicolore, le choix ne manque pas.

La santiag a la cote

Très présente depuis plusieurs saisons, la santiag est l'un des «must-have» de l'automne-hiver. A porter aussi bien avec une jupe courte ou longue qu'un jean, en noir pour un look rock, en beige, camel ou vert pour une touche plus bohème.

Les semelles joue la carte du Xl

Les grosses semelles figurent parmi les grandes tendances de cet hiver et s'entichent aussi bien des mocassins que des boots.

Les bottines à bouts pointus

Les lignes audacieuses sont de rigueur cet hiver. Qu'elles soient à bouts pointus ou à bouts carrés d'ailleurs, cette saison les bottines n'aiment pas la demi-mesure.

Les babies sur le devant de la scène

Modèle phare des années 1960, les babies sont partout cette saison. Dotées d'une, deux ou trois brides, de petits ou plus grands talons, en cuir ou vernis, noires ou colorées, elles se déclinent sous toutes les coutures.

Le mocassin chic et classique

Il a les faveurs de la mode cette saison. Le mocassin vernis ou en cuir, agrémenté de pampilles, d'une chainette ou du traditionnel mors sur le haut de la chaussure se taille la part du lion dans les collections cette saison.

L'esprit punk-rock inspire la mode

Boots à boucle et à sangle et chelsea à larges semelles crantées, la tendance punk-rock est tout simplement incontournable cet hiver.

La cuissarde toujours

Symbole de la femme libre, la cuissarde s'impose cet hiver encore.

Les chaussures à plate-forme

Alors qu'Abba vient d'annoncer un nouvel album, les chaussures à plate-forme des années 1970 font aussi leur retour.

La tendance bicolore

Si le blanc se taille une place de choix cette année, une autre tendance se dessine : la chaussure bicolore.