Noël 2021 : un risque de pénurie de jouets ?

Pénurie de matière première, usines fermées, hausse du prix du transport... Les conséquences du Covid devraient encore se faire sentir à Noël et les jouets risquent de manquer ou de coûter un peu plus cher.

En octobre dernier, après une première année de pandémie, la poupée Barbie Color Reveal qui coûtait habituellement 20 euros était proposée par certains vendeurs à 52 euros, ce qui représente une hausse de 160%.

Malgré les achats en forte croissance depuis quelques mois, ce phénomène devrait se répéter cette année et sera principalement dû à «la crise sanitaire qui a beaucoup touché le marché, la hausse des prix des matières premières (le plastique, le bois, le papier), et la hausse des prix des transports notamment venant d'Asie», selon Corinne Brenet, directrice développement de la marque Lansay spécialiste des jeux de société interrogée par RTL.

une augmentation de 6 à 10%

En Chine, où la grande majorité des jouets sont fabriqués, le prix de la pâte à papier a en effet augmenté de 25% alors que le transport en conteneur (autrefois facturé 3.000 euros) a été quasiment multiplié par six et culmine actuellement à 17.000 euros. Lors du passage en caisse, la facture devrait ainsi augmenter de 6% pour les produits Lansay et jusqu'à 10% pour d'autres marques.

Si les jouets présents dans les rayons devraient ainsi coûter plus cher, d'autres pourraient manquer à l'appel. «Il pourrait y avoir encore des défis imprévus dans la chaîne d'approvisionnement et il est difficile de dire ce que l'avenir nous réserve», a déploré Ynon Kreiz, le PDG de Mattel, à l'AFP.

Ce secteur ne sera pas le seul à être impacté. Avec la pénurie de semi-conducteurs et de textile, les gadgets électroniques et autres baskets, également fabriqués en grande majorité Asie, devraient aussi être difficiles à trouver.