Stationnement payant : voici les 10 métropoles les plus chères de France

Garer sa voiture devient un luxe. Le coût du stationnement ne cesse d’augmenter dans les métropoles de France. Le but des municipalités : réduire la présence des automobiles sur leur territoire. En moyenne, pour stationner dans l’une des dix villes les plus chères de France, il faut ainsi débourser 2,18 euros de l’heure. Voici le classement.

10. Strasbourg

La métropole de Strasbourg se classe à la dixième place du classement des dix villes les plus chères de France en matière de stationnement. En moyenne, un automobiliste qui souhaite garer sa voiture à Strasbourg doit débourser 1,40 euro de l’heure. Le forfait post-stationnement (FPS), qui remplace l’amende de 17 euros, est, lui, de 35 euros pour la municipalité alsacienne. Le tarif est unique mais la durée maximale de stationnement varie, la ville étant divisée en trois zones.

9. Lille

La ville de Lille prend, elle, la neuvième position. La préfecture des Hauts-de-France propose un tarif horaire moyen de 2 euros. Pour ce qui est du forfait post-stationnement son montant est resté le même que celui de l’amende qu’il remplace : 17 euros. La limite de stationnement a été fixée à cinq heures.

8. Montpellier

Cap au sud avec Montpellier qui s’installe à la huitième place. La préfecture de l'Hérault propose aux automobilistes qui souhaitent y stationner leur véhicule dans ses rues un tarif de 2 euros par heure. La limite de stationnement a été fixée à cinq heures par la municipalité. Pour Montpellier, le montant du FPS est de 33 euros.

7. Lyon

Septième du classement, la métropole lyonnaise propose un tarif de stationnement horaire de 2 euros et a fixé son FPS à 60 euros. Si ce dernier paraît élevé, la ville se montre pourtant d'une certaine manière généreuse concernant sa limite de stationnement qui est largement supérieure à celle des autres métropoles : dix heures consécutives.

6. Marseille

A la sixième place du classement des villes où le stationnement est le plus coûteux, on retrouve Marseille. La «capitale» des Bouches-du-Rhône propose un tarif horaire de 1,50 euro et un FPS de 17 euros. C’est sa limite de stationnement de quatre heures qui la rend moins intéressante que Lyon.

5. Rennes

La ville bretonne arrive à la cinquième place du classement. Pour stationner dans la ville de Rennes, il faut débourser 2 euros de l’heure. La limite de stationnement est fixée à quatre heures avec un FPS de 34 euros.

4. Nantes

Nantes s’installe aux pieds du podium en occupant la quatrième position. Il faut compter 2,30 euros par heure pour pouvoir stationner dans les rues de la préfecture des Pays de la Loire. Le FPS a été fixé à 34,50 euros par la municipalité pour une durée de stationnement maximale de quatre heures.

2 ex aequo. Grenoble et Bordeaux

Pas de troisième place pour ce podium mais une deuxième place à ex aequo pour Grenoble et Bordeaux. Les deux villes proposant les mêmes tarifs, 2,50 euros de l’heure, un FPS à 35 euros et une limite de stationnement fixée à quatre heures consécutives.

1. Paris

La capitale française arrive très largement en tête du classement des métropoles les plus chères de France en matière de stationnement. Pour pouvoir espérer se garer dans la capitale, il faut ainsi en moyenne compter un coût horaire de 5 euros. La ville est divisée en deux zones distinctes. La zone 1 qui s’étend du Ier arrondissement au XIe, dans laquelle il faut payer 6 euros de l’heure et la zone 2 du XIIe au XXe dans laquelle il faut compter 4 euros de l’heure. Au-delà de six heures de stationnement le forfait post-stationnement (FPS) est de 75 euros.