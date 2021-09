Mode : voici les 15 tendances sacs à main pour l'automne-hiver

C'est l'accessoire numéro un de la rentrée. Pour trouver le sac à main à emporter partout avec soi cet automne et cet hiver, le choix ne manque pas. Il est même cornélien.

De l'incontournable sac à bandoulière, décliné en petit format, aux nouveaux chouchous que sont le sac matelassé ou le sac croissant, voici les quinze grandes tendances à adopter cette saison. Evidemment les sacs à chaîne ne quittent pas les podiums. Le sac seau a toujours la cote comme le cabas, à condition de voir grand. Les jeux de matières et de textures sont aussi au rendez-vous entre fausse fourrure, doudoune, sac tressé et anse à corde.

Le sac croissant : la tendance du moment

C'est l'un des must-have du moment. Le sac croissant, reconnaissable au premier coup d'oeil avec à sa forme de demi-lune, affole la planète mode depuis ce printemps. Il garde le cap cet hiver et se décline dans des tons de saison.

Le sac bourse a toujours du succès

Il traverse les époques et figure, cette saison encore, parmi les incontournables. Le sac bourse, identifiable grâce à sa forme et sa fermeture à cordon, a toujours les faveurs des créateurs.

Le sac doudoune effet cocooning

Les doudounes bouffantes ont opéré leur retour. Une tendance qui ne se limite pas au prêt-à-porter. Le sac doudoune et son effet cocooning ont la cote cet hiver.

Le sac rond fait tourner la tête

Avec ses jolies courbes et son look sophistiqué, le sac rond est sur le devant de la scène depuis quelques saisons et il ne compte pas tirer sa révérence.

Le sac à franges impose son style

Avec son look folk rock, le sac à franges a fait sa place sur les podiums. Maje s'en est notamment entiché au point d'en faire l'un des attributs de son célèbre sac M. Un modèle qui fête, cette année, ses cinq ans. A cette occasion, la griffe signera dès novembre une capsule de cinq sacs, chacun doté d'un jeu de franges rien qu'à lui : courtes, longues ou encore XXL.

Le mini sac bandoulière est petit mais partout

Il ne contient que le nécessaire mais il est difficile de s'en passer. Le mini sac à bandoulière fait encore sensation cette saison. Un must-have pour habiller une tenue de jour comme de nuit.

Le sac ajoute une corde à son arc

Le sac à main joue avec les textures et les matières. Si le sac à chaîne s'est imposé dans les collections ces dernières saisons, cet automne pourquoi ne pas troquer les maillons pour une anse en corde et des noeuds marins pour surfer sur la vague de la rentrée.

Le sac demi-lune

Avec ses formes arrondies, le sac demi-lune est le cousin germain du sac croissant. Il affiche lui aussi de jolies courbes et se porte à la main ou en bandoulière.

Le cabas fait figure d'indispensable

Aussi pratique qu'élégant, le cabas en cuir a toujours la cote. Cette saison mieux vaut le choisir en version XXL. Sans oublier le petit détail tendance : une poignée en corde ajustable.

Le sac tressé a la cote

Il investit largement les collections cet automne. Le sac en cuir tressé s'invite dans les dressings. Carré, arrondi, blanc, noir ou coloré, le choix ne manque pas.

Le sac à chaîne garde le lien

Must-have ces derniers temps, le sac à chaîne est partout. A gros ou petits maillons, déclinés en version dorés, argentés ou en acétate noir, il ne perd pas de terrain et se taille encore une fois une place de choix dans les collections.

Le succès du sac seau ne se dément pas

Imaginé à l'origine par la maison Louis Vuitton pour, selon la légende, porter des bouteilles de champagne, le sac seau est un incontournable dont le succès ne se dément pas cette saison encore.

Le sac matelassé tient le haut de l'affiche

C'est assurément l'un des incontournables de la saison. Le sac matelassé, avec son effet rembourré réconfortant, est de toutes les collections, à tel point qu'il se décline dans toutes les couleurs et tous les styles, du plus sage au plus rock.

Le sac en fausse fourrure surfe sur la tendance

Après le manteau en fausse fourrure, star des podiums depuis trois saisons, le sac à main penche lui aussi pour l'effet tout doux de la fausse peau de bête et figure parmi les tendances de l'hiver.

Le sac effet croco a la cote

Avec son jeu d'écailles très graphique, le sac effet croco également appelé «mock croc» a toujours les faveurs de la mode. Le plus : il se décline dans de nombreux coloris.