Voici pourquoi il ne faut pas jeter l'eau des pâtes

Elle finit le plus souvent dans l'évier. Et pourtant, l'eau de cuisson des pâtes est pleine de bienfaits méconnus. En voici cinq, qui vous dissuaderont désormais de la jeter.

Un produit nettoyant

Rangez vos produits d'entretien chimiques, l'eau de cuisson des pâtes fait très bien l'affaire pour la vaisselle ou pour nettoyer et détacher les meubles, éviers, carrelages et vêtements. Elle est en effet pleine d'amidon, extrait des pâtes lors de la cuisson, et qui possède des propriétés détergentes. Elle est donc parfaite pour désincruster les taches tenaces. Attention, pour qu'elle soit vraiment efficace, elle doit être encore bouillante.

Un soin pour les cheveux abîmés

Si vous avez les cheveux lisses et abîmés, utilisez l'eau des pâtes comme soin capillaire. Il suffit de la laisser refroidir, puis de la verser sur vos cheveux et de vous masser le crâne. Laissez reposer dix minutes, rincez puis utilisez votre shampooing habituel. Vos cheveux vont diront merci, car ils seront plus brillants et soyeux. Cette astuce fonctionne également avec l'eau de cuisson du riz.

Un adoucissant pour les pieds

Vous avez les pieds gonflés et douloureux après une dure journée de travail ? Faites un bain de pieds avec l'eau des pâtes ! Laissez-la seulement tiédir avant de la transvaser dans une bassine, et plongez vos pieds dedans. Grâce aux minéraux qu'elle contient, l'eau des pâtes a un effet adoucissant et relaxant.

Un désherbant naturel

L'eau de cuisson des pâtes, si elle est salée, est efficace comme désherbant naturel. Il suffit de la verser encore bouillante sur les mauvaises herbes qui parsèment votre allée ou votre jardin, en faisant attention à ne pas en répandre sur vos plantes et vos fleurs. Les mauvaises herbes disparaîtront comme par magie au bout de quelques jours. En effet, l'eau bouillante provoque un choc thermique qui fait éclater les cellules végétales, tandis que le sel stérilise les sols et élimine les micro-organismes nuisibles aux végétaux.

un liant pour les sauces

L'eau des pâtes est l'ingrédient parfait pour lier une sauce sans y ajouter de crème, d'huile ou un autre matière grasse, grâce à l'amidon qu'elle contient. Si c'est une sauce tomate, elle servira à l'épaissir. Au pesto, elle l'allongera. Pour cela, il suffit d'ajouter l'eau des pâtes en fin de cuisson, à la dernière minute.